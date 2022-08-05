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【港大醫學院】 新任院長劉澤星形容心情緊張　冀維持教研水平：「最緊要接受他人意見」

社會 18:13 2022/08/05

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香港大學李嘉誠醫學院院長劉澤星。（湯致遠攝）

港府抗疫專家劉澤星今（5日）首以港大醫學院院長身份見傳媒，並展示港大醫學院沙宣道3號新大樓設施。他形容上任後心情緊張，指上任最大挑戰為保持港大醫學院教學及研究水平，冀新科技及設施增多可吸引學生選讀；提到新冠疫情，他形容自己非專家，「因呢個病好新」，冀「唔好爆得太厲害」，目前要避免長者染疫，仍需時觀察會否成為風土病。

港府抗疫專家劉澤星本周一正式上任香港大學醫學院院長，他形容現時心情緊張，「好多事情要學習，最緊要每天要聽人講嘢，接受他人意見，睇新數據，教同學識得去搵資料，可信性去到邊度，點利用數據教病人」，冀醫學院能訓練更多好科學家、醫生、中醫及護士，「希望科研愈做愈好」，又提到港大醫學院歷史悠久，最大挑戰為保持教學及研究水平。

對於2022年度國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds（QS）評定中大醫學院於全球醫學院排名升至第29位，更首超排名40位的港大醫學院；劉澤星認為排名只屬參考，「最緊要點樣做好自己」。

第五波疫情持續，逾2周破4,000宗確診，劉澤星形容現時疫情嚴峻，現希望「唔好爆得太厲害，最緊要保住醫療體系」，認為需時觀察新冠肺炎會否成為風土病，「一年前都唔知會有長新冠」，又形容自己非疫情專家，「好多人都唔係真正專家，呢個病真係好新，好難知道應該要點做」。

問到是否贊成港大專家提倡讓社區低限度傳播以達「混合免疫」，劉未有正面回應，僅指接種疫苗及曾染疫後再中招會減低風險「係真嘅」。對於醫務衞生局長盧寵茂曾稱，冀抗疫專家就抗疫策略及措施向市民發放清晰而一致的信息，他相信不影響專家發表意見。

提到本港醫生人手不足，劉認為海外醫生與本地醫生是「既競爭及合作」關係，引入海外醫生可為本地醫生帶來進步。對於引入海外醫科生會否影響本地生培訓名額，他強調現時醫生不足，而專科培訓數目有一定名額，相信醫專會適時調整：「引入幾多不是一條程式講到尾，係要睇住情況」。

劉澤星冀吸引更多同學入讀港大醫學院，除了引入新科技教學，如擴增實景，及模擬實景，及連接瑪醫院資訊科技，2024年及2027年亦會落成新醫科生大樓，及護理學大樓，認為「地方愈多愈好」，又希望能提供鄰近瑪麗醫院的宿位，方便同學實習。

他提到課程上亦會作出改良，增加「病人為本」元素，他舉例病人一般會指出頭痛、手指關節痛等病徵，「希望同學學習時會以病人為本，讓同學學習最常見的臨床表現，點同市民溝通」。

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記者：鄧凱文

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