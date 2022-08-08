【藝力起躍】以藝術融合學習連繫生活　助學生探索人生藝術路

▲ 戲劇活動突破常規，創新思維，即使常見的物品亦可以成為教具。（機構提供）

疫情持續兩年多，由香港賽馬會慈善信託基金捐助的「群藝群動」計劃——誇啦啦藝術集匯「藝力起躍」，在過去四十多個月仍持續走進校園，見證有特殊學習需要的學生透過藝術融合學習。

計劃由2019年至2022年期間舉行，為期44個月，以藝術教育課程，與教師、社工和有特殊教育需要的學生展開對話。誇啦啦行政總裁邱歡智指出，戲劇及其他藝術媒體能激發創意力量，本着藝術能成就改變的信念，讓學生體驗藝術的多元層次、連繫情感，由此促進互動，測試自己的想法，也讓個人和團體擁有反思的空間，用不一樣的方法來了解自己並發展潛能。

與生活建連繫

計劃為東灣莫羅瑞華學校及明愛樂恩學校兩所群育學校的師生創造多元化的教育空間，活動包括文化日、教師持續發展工作坊、AFTEC Lab等，以擴闊教師和學生的藝術視野。

雖然過程經歷3次因疫情嚴峻而停止面授課程，兩校師長仍全力配合與支持。除藝術課以外，更進行了18次校內校外文化日活動，讓學生接觸不同的表演藝術，擴闊視野。

▲ 計劃歷時3年半，讓兩所群育學校的師生再出發，探索未完的人生藝術路。 （機構提供）

明愛樂恩學校初中學生從不同的科藝「試味套餐」中尋找和發展自己的興趣，透過6種科藝學科傳情達意，鼓勵創意思維。高中的造型設計課程讓同學有機會深入學習服裝設計、化粧和髮型設計。除了專業知識外，更能夠利用藝術建立連繫、發放聲音和激發想像力。

東灣莫羅瑞華學校的小學生透過創作故事內容、地點、人物及物件，激發創意及情意發展，小組創作則集中培養溝通技巧及社交能力。而為中學生開設的舞台設計及製作基礎課程，除了學習專業知識，為未來就業提供多項選擇外，更透過藝術抒發情感、表達想法。

展覽展示成果

計劃的活動與教學、生活相互連結，有老師指在教學時能提高觀察技巧，更了解學生，尤其是他們的身體語言和情緒狀態，可妥善地回應和處理。當中周艷齡老師分享，藝術工作者是透過藝術活動，讓學生能夠體驗當中的樂趣，從而發揮他們的才能，增加自信心。

就讀中一的郭同學表示，戲劇帶給別人歡樂。在導師的鼓勵下，能作出各種新的嘗試，例如製作音樂短片，他更希望學到的知識有機會在日常生活中實踐。小六的黎同學則認為參與計劃後最大的得着，是現在和別人溝通時會敢於和別人有眼神接觸，不再害怕。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

誇啦啦剛於上周更在牛棚藝術村舉行了「藝力起躍、終點出發」展覽，展示兩所群育學校的學習成果。明愛樂恩學校以劇場藝術體驗主導，創作出一系列服飾、剪紙及道具等成品，盡現女生的纖細與優雅。東灣莫羅瑞華學校以發展創意為基礎，在課堂上試驗及運用不同媒體和錄像，創作出一個又一個讓人會心微笑的作品，彼此配合建構出一個奇幻島嶼。

是次展覽的整體概念來自棋盤，棋盤並無定格，參觀者可調整適合自己的腳步及次序，重溫學生3年半以來的學習經歷。

記者︰李越樺