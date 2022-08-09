【生死教育】辦生前葬禮願當無言老師　退休教師辦妥平安三寶無憂慮

▲ 陸秀英（Regina）任中學教師超過30年，退休後致力教育生死規劃，推廣持久授權書。（湯致遠攝）

人生旅程由出生至長大成人當中，有很多大大小小的計劃，步入最後階段，更加特別需要規劃。任教中學37年的陸秀英（Regina），退休後特別重視生死教育，成立機構協助長者規劃人生下半場，推廣「持久授權書」，為他們步入年老的生活及照顧做好準備，了無牽掛。

人生踏入最後階段，除了好好享受退休生活，也要為終結作出準備，不過死亡在華人社會始終屬忌諱話題，很多長者未必想過要去計劃。退休教師陸秀英（Regina）卻對死亡持有開放的態度，甚至曾進行一次生前告別禮，預演葬禮跟親友道別。

主動學習生死課題

為人師表37年的Regina，自小獲良師支持及鼓勵，因受啟發而執教鞭。「即使我不算是成績標青的學生，性格較文靜，班主任也不離不棄，作出很好的身教，對我個人發展很有幫助。除了建立自主學習的想法，同時也令我立志投身有意義的工作，陪伴年輕人一同成長。」於中學任教前，她曾當過社工，培養了一份對社會及有需要人士的敏銳性，之後她在一所中學當老師，至2019年退休。

Regina的父親在2006年因突發心臟病猝逝，後來母親也病重，令她感到生命無常。「當時我是照顧者，但當我年老時，誰來照顧我？照顧母親時，我在東區醫院報讀有關牧養及善終的課程，開始接觸生死教育。課程有牧師教導哲學性的知識，亦有醫生講解疾病及如何紓緩身心社靈，以及病人和照顧者的分享等，是一個很好的課程。自此關注多了，活生生的解說很直接、真實及立體，並非單純書本知識，可從多角度學習。」

▲ 早前接受電視節目《無耆不有》訪問，與製作團隊合照。（受訪者提供）

與母親相處的最後3年間，Regina對生死有更多理解及覺悟，母親離世後，她於2016年簽署同意參與遺體捐贈計劃。「自己教學多年，希望離開世界後，都可以繼續成為醫科生的無言老師，我甚至主動爭取參觀解剖實驗室，了解背後的操作及理念。人體是很奇妙的，應該被尊重及重視。」

思考生命哲學

生命在開始時是啟航，過程有父母、老師等同行者陪伴左右，很多抉擇都由他們負責，未必自己能夠主導。但當退休年邁時，雖然有自由，但已是拂去一身塵土時。萬物有時，生是偶然，死是必然，人們認真思考生命時，就是面對年老死亡時；認真思考死亡時，就是當有痛苦時。

Regina自小已探討和反思死亡：「很多長者對死亡有恐懼，是因為不知自己會去哪裏。死亡對我來說是歸家，好死是沒有痛苦、無疾而終，無悔無憾無怨，而且要道謝、道愛、道別、道歉，都關乎跟人際關係，少一點恩仇，在有生之年解決，不含怒到日落，自己每晚也能一覺安睡，不會失眠。」

舉辦生前告別禮

Regina認識了以生死教育為宗旨的社企「一切從簡」創辦人伍桂麟：「他將生死教育做得很有創意及人性化，學校的正規課程完全沒有涉及生死教育，他的課程很全面，所以我決定資助他，贊助中學生課程。」

去年8月，Regina在伍桂麟的學生幫助下，辦了一次生前告別禮。「我自己對『生命設計師』這個概念非常有興趣，也很想了解學生如何看生死，這項目可達致長幼共融，於是我接受邀請。過程中跟他們一起傾談籌備，包括選擇遺照、儀式流程及音樂等，當時他們問我願不願意躺入棺木中，初時我以為自己不會忐忑，結果也有點猶豫。最後我覺得這是最重要的一部分，所以決定要做。」

▲ 她於去年舉辦生前告別禮，要躺入紙棺木中，但不覺恐懼，反而相當平靜。（相片來源：YouTube截圖）

Regina邀請朋友出席，有人婉拒不想參與，認為未是時候。她給出席的20位朋友一張卡及禮物，預備他們的心，也有學生為她寫葬禮贊詞，整個氣氛很感動，也有人真的流淚了，這個生前告別禮讓她更加認識自己。

她形容感覺像回天家：「整個體驗由邀請至實行很有趣，現場氣氛也很特別，我躺在棺木內冥想，好像回到母親懷內，棺木如搖籃一樣，很舒服溫暖和寧靜平安，亦有一種跟媽媽、天神及宇宙很強的聯繫，如回到生命之初。5分鐘後棺木重開，如復活重生，天堂大門為自己而開，朋友歡迎我回來，很釋放。體驗如預演歸家，令我不怕死亡。」

立三寶求安心

Regina認為退休後最大分別，是欠缺一份持續收入，香港人愈來愈長壽，要早點考慮如何處理財務，包括失智或死亡後的情況。「財務管理是一個大學問，以前我工作時忙着教書備課，根本沒有留意這個重大的轉變及問題，直至退休後才真正思考。」

▲ Regina與朋友於錦田比比書屋聚會。（受訪者提供）

她說生前一定要立平安三寶：包括遺囑、持久授權書及預設醫療指示，她已一一處理妥當，表示死後的意願。持久授權書旨在失智後如何管理財務，她是單身人士，所以找了姨甥當授權人；如果踏入最後階段，就不須再治療。死後就當無言老師，完成過程後她選擇了埋葬在花園，做足所有程序，令她的退休生活過得安心自在。

推廣持久授權書

Regina更成立了「自主人生下半場」，為需要協助的長者提供中介服務。「由1997年至2021年，全香港只得3,300多份持久授權書，平均一年只有百多份。很多人覺得重要及有需要，而且可以令下一代減少負擔，但都沒有做，可能找不到適合的授權人選，或者逃避不想去面對。其實年輕人也要學習，因為父母始終也會年老，尤其獨身、無兒女或兒女移民的人，有些朋友可能家人出了事，才迫切去做。」

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她認為前半生有其他人為自己決定很多事，但下半生就要自主。現在學習的事情比以往更多，如安老政策、年金保障等。積極去學習，人會愈來愈年輕，而認識新事物和過得開心，就不會失智。要知道自己想要甚麼，為自己的最後人生做好準備。

記者：張頌婷