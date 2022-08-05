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【逆市創業】80後逆市創業開台式滷味店    一個自住單位變出4間餐廳  

休閒消費 18:53 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

燈籠滷味中環店近期推出港台fusion火鍋套餐。

緃使香港餐飲業經歷著空前的低潮，但有80後土生土長的香港人，向銀行加按自住單位套現，敢於在逆市搏一搏，短短3年間開設四間分店。

Dominic 為香港土生土長的80後，在香港大學維修讀社會科學，自小夢想經營餐廳，加上大學時期每次到台灣旅遊必定會到台北師大夜市光顧人氣小食燈籠滷味T.P.E。婚後欲實現兒時開餐廳的夢想，便主動赴台洽商香港的經營權，然後加按自住的單位，與太太一起創業。

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緃使香港餐飲業過去三年以來經歷空前低谷，但Dominic敢於冒險，把自住單位向銀行加按套現資金，在銅鑼灣開設首間餐廳，兩年間賺得第一桶金，便趁勢擴充業務，在旺角開設第二間分店、今年1月開設燈籠滷味中環分店、8月將會開設葵芳分店。

短短3年間開設4間分店，Dominic指自己營商之道，一來在於將香港人熟悉的台灣品牌引入香港，二來是重視前綫員工的需要，要設身處地站在前綫員工的角度去思考問題，三是必須要自己親力親為。

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疫下創業也困難重重，他坦言對比其他問題，最大的問題是管人，尤其飲食業在移民潮下出現不足，因此必須更加重視員工的需要。

其中燈籠滷味中環店近期推出港台fusion火鍋套餐，其中包括夥拍香港老字號公利真料竹蔗水的特選甘蔗椰香清雞湯底，另外3款湯底包括燈籠招牌滷牛骨湯底、台式麻辣鴨血湯底，以及豆腐香菜清湯底。最特別的是，特選甘蔗椰香清雞湯底不用清水加湯底，而是用純甘蔗水保留原有的味道。值得推介的是，台式麻辣鴨血湯底，鴨血全部從台灣直送到港，保留台灣果凍鴨血的特色，非常入味。

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責任編輯：殷鳳萍

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