  • 29°C
香港時間 : 2022806日 (週六) 16:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【人間飄浮】黃劍文慶生答謝歌迷獻唱　林希靈陳安立為好友慶生

娛樂 17:00 2022/08/05

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

羅沛淇、林希靈、陳安立、劉智衛出席黃劍文生日會。

唱作歌手黃劍文今日（8月5日）生日，日前與粉絲舉行派對，他更唱足全晚滿足Fans要求，更邀請新歌《人間飄浮》編曲人KTSANG 鋼琴伴奏。

劍文笑言每年都與Fans共渡生日，羅沛淇、林希靈、陳安立、劉智衛亦應邀出席，林希靈更自製「醉愛黃劍文」燈牌。

劍文的家人亦出席參與令他感到驚喜：「起初我都係問吓佢地嚟唔嚟，點知佢地一口答應，有屋企人陪住過生日一定特別開心！（生日有冇被長輩催婚？）我地家族好大，佢地已經好多『孫仔』要見面，所以唔會逼我，反而比我自由咁追夢。」

半百粉絲出席派對，黃劍文亦唱足十多首歌報答歌迷，猶如小型音樂會。劍文表示有Fans送上結他作為生日禮物，大手筆令自己嚇一跳！

他表示隨後即將趁美工作，但揚言「速去速回」不趁機旅遊：「因為家中貓貓都病晒，所以都唔想去，但人地邀請咗幾次唔去唔得，所以靠經理人幫手日日餵貓，我叫佢不時拍片、視像通話，我應承咗啲貓貓，一做完嘢就返嚟陪佢，所以唔會考慮玩多幾日。」

黃劍文家人。

早前紅館發生意外，劍文坦言擔心傷者情況，但他認為純粹個別事件：「因為香港整體表演場地都係安全嘅，所以再去表演都唔會太擔心。呢刻大家比多啲空間傷者同家人，亦比啲時間MIRROR成員消化成件事，比啲空間佢地。」

最新影片：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【正能量】抑鬱症母親自殺後陷人生低潮　黃劍文克服情緒陰霾繼續追夢
16:30 2022/07/18
【正能量】抑鬱症母親自殺後陷人生低潮　黃劍文克服情緒陰霾繼續追夢
【娛圈喜事】林希靈陳安立從相遇相知相愛到相許　無懼考驗攜手步入新階段【有片】
18:52 2022/05/15
【娛圈喜事】林希靈陳安立從相遇相知相愛到相許　無懼考驗攜手步入新階段【有片】
【保護毛孩】動物義工營運庇護場常缺錢缺糧　難忘元朗山火數百市民合力救貓狗
19:16 2022/03/29
【保護毛孩】動物義工營運庇護場常缺錢缺糧　難忘元朗山火數百市民合力救貓狗

你可能感興趣

【正能量】抑鬱症母親自殺後陷人生低潮　黃劍文克服情緒陰霾繼續追夢
16:30 2022/07/18
【正能量】抑鬱症母親自殺後陷人生低潮　黃劍文克服情緒陰霾繼續追夢
【娛圈喜事】林希靈陳安立從相遇相知相愛到相許　無懼考驗攜手步入新階段【有片】
18:52 2022/05/15
【娛圈喜事】林希靈陳安立從相遇相知相愛到相許　無懼考驗攜手步入新階段【有片】
【保護毛孩】動物義工營運庇護場常缺錢缺糧　難忘元朗山火數百市民合力救貓狗
19:16 2022/03/29
【保護毛孩】動物義工營運庇護場常缺錢缺糧　難忘元朗山火數百市民合力救貓狗
黃劍文 林希靈 陳安立 歌手

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】阿Mo李啟言仍然危殆　網民重提邵傳勇曾頸椎斷裂後康復
12:11 2022/08/05
【MIRROR演唱會】阿Mo李啟言仍然危殆　網民重提邵傳勇曾頸椎斷裂後康復
【學校防疫】新學年維持師生每天快測安排　小學幼稚園不可安排全日面授課
15:53 2022/08/05
【學校防疫】新學年維持師生每天快測安排　小學幼稚園不可安排全日面授課
【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用
13:44 2022/08/04
【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用