【人間飄浮】黃劍文慶生答謝歌迷獻唱　林希靈陳安立為好友慶生

▲ 羅沛淇、林希靈、陳安立、劉智衛出席黃劍文生日會。

唱作歌手黃劍文今日（8月5日）生日，日前與粉絲舉行派對，他更唱足全晚滿足Fans要求，更邀請新歌《人間飄浮》編曲人KTSANG 鋼琴伴奏。

劍文笑言每年都與Fans共渡生日，羅沛淇、林希靈、陳安立、劉智衛亦應邀出席，林希靈更自製「醉愛黃劍文」燈牌。

劍文的家人亦出席參與令他感到驚喜：「起初我都係問吓佢地嚟唔嚟，點知佢地一口答應，有屋企人陪住過生日一定特別開心！（生日有冇被長輩催婚？）我地家族好大，佢地已經好多『孫仔』要見面，所以唔會逼我，反而比我自由咁追夢。」

半百粉絲出席派對，黃劍文亦唱足十多首歌報答歌迷，猶如小型音樂會。劍文表示有Fans送上結他作為生日禮物，大手筆令自己嚇一跳！

他表示隨後即將趁美工作，但揚言「速去速回」不趁機旅遊：「因為家中貓貓都病晒，所以都唔想去，但人地邀請咗幾次唔去唔得，所以靠經理人幫手日日餵貓，我叫佢不時拍片、視像通話，我應承咗啲貓貓，一做完嘢就返嚟陪佢，所以唔會考慮玩多幾日。」

▲ 黃劍文家人。

早前紅館發生意外，劍文坦言擔心傷者情況，但他認為純粹個別事件：「因為香港整體表演場地都係安全嘅，所以再去表演都唔會太擔心。呢刻大家比多啲空間傷者同家人，亦比啲時間MIRROR成員消化成件事，比啲空間佢地。」

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