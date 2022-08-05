  • 26°C
香港時間 : 2022805日 (週五) 20:17
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊毒品】香港海關檢獲約4600萬元大麻類毒品 拘捕7名涉案人士

社會 19:15 2022/08/05

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

香港海關過去兩個月檢獲約4600萬元大麻類毒品。(政府新聞處）

香港海關於今年6月和7月成功偵破38宗案件，檢獲約291公斤懷疑大麻類毒品，估計市值約4600萬元，並拘捕7名年齡介乎18歲至36歲的懷疑涉案人士。案件數目和檢獲量分別較去年同期數字上升約1.4倍和約1.1倍。

上述案件中，其中3宗為市內破獲的案件，餘下35宗均在香港國際機場破獲。海關人員於機場檢獲的大麻類毒品共重約123公斤，估計市值約1600萬元。與去年6月和7月的數字相比，案件數目和檢獲量分別上升約2.2倍和約1倍。

海關人員檢獲的大麻類毒品主要為大麻花、大麻草和大麻樹脂，重約87公斤，佔檢獲大麻類毒品數量約百分之七十，其餘約百分之三十為懷疑含有四氫大麻酚（THC）的大麻二酚（CBD）產品，重約36公斤。

除傳統大麻毒品外，海關留意到近年市面亦湧現各種CBD產品，當中不少被驗出含有屬危險藥物的THC。今年1至7月，海關共檢獲約27500件懷疑含有THC的CBD產品，並拘捕12名年齡介乎18歲至44歲的懷疑涉案人士，檢獲量和拘捕人數分別較去年同期數字大幅上升約14倍和約11倍。

暑假期間，不法分子會趁機招攬青少年參與販毒活動。海關呼籲家長多加留意子女，以免他們受朋輩影響而參與販毒活動，亦提醒青少年要提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與有關活動。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

實習記者：何彤茜

 

 

相關文章

【打擊毒品】海關檢查馬來西亞空運來港咖啡粉　檢市值220萬元可卡因拘53歲無業男
21:58 2022/07/22
【打擊毒品】海關檢查馬來西亞空運來港咖啡粉　檢市值220萬元可卡因拘53歲無業男
【打擊私煙】有私煙集團招聘學生派「點心紙」　城市智庫促當局高調執法以提高阻嚇力
15:09 2022/07/27
【打擊私煙】有私煙集團招聘學生派「點心紙」　城市智庫促當局高調執法以提高阻嚇力
【打擊毒品】茶葉包裝袋揭藏冰毒　海關檢780萬貨拘25歲男子
16:14 2022/07/27
【打擊毒品】茶葉包裝袋揭藏冰毒　海關檢780萬貨拘25歲男子
【打擊私煙】海關4天內偵破3宗大型私煙案　共檢市值約1.6億元私煙
16:17 2022/08/04
【打擊私煙】海關4天內偵破3宗大型私煙案　共檢市值約1.6億元私煙

你可能感興趣

【打擊毒品】海關檢查馬來西亞空運來港咖啡粉　檢市值220萬元可卡因拘53歲無業男
21:58 2022/07/22
【打擊毒品】海關檢查馬來西亞空運來港咖啡粉　檢市值220萬元可卡因拘53歲無業男
【打擊私煙】有私煙集團招聘學生派「點心紙」　城市智庫促當局高調執法以提高阻嚇力
15:09 2022/07/27
【打擊私煙】有私煙集團招聘學生派「點心紙」　城市智庫促當局高調執法以提高阻嚇力
【打擊毒品】茶葉包裝袋揭藏冰毒　海關檢780萬貨拘25歲男子
16:14 2022/07/27
【打擊毒品】茶葉包裝袋揭藏冰毒　海關檢780萬貨拘25歲男子
海關 危險藥物 罪案 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用
19:53 2022/08/04
【食物安全】Häagen-Dazs 2款雪糕或含禁用除害劑　食安中心下令回收籲市民勿食用
【MIRROR演唱會】阿Mo李啟言仍然危殆　網民重提邵傳勇曾頸椎斷裂後康復
今日 12:11
【MIRROR演唱會】阿Mo李啟言仍然危殆　網民重提邵傳勇曾頸椎斷裂後康復
【瘧疾個案】52歲男子檢疫期死亡帶「瘧原蟲」　4人須入ICU
21:04 2022/08/04
【瘧疾個案】52歲男子檢疫期死亡帶「瘧原蟲」　4人須入ICU