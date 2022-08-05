【打擊毒品】香港海關檢獲約4600萬元大麻類毒品 拘捕7名涉案人士

▲ 香港海關過去兩個月檢獲約4600萬元大麻類毒品。(政府新聞處）

香港海關於今年6月和7月成功偵破38宗案件，檢獲約291公斤懷疑大麻類毒品，估計市值約4600萬元，並拘捕7名年齡介乎18歲至36歲的懷疑涉案人士。案件數目和檢獲量分別較去年同期數字上升約1.4倍和約1.1倍。

上述案件中，其中3宗為市內破獲的案件，餘下35宗均在香港國際機場破獲。海關人員於機場檢獲的大麻類毒品共重約123公斤，估計市值約1600萬元。與去年6月和7月的數字相比，案件數目和檢獲量分別上升約2.2倍和約1倍。

海關人員檢獲的大麻類毒品主要為大麻花、大麻草和大麻樹脂，重約87公斤，佔檢獲大麻類毒品數量約百分之七十，其餘約百分之三十為懷疑含有四氫大麻酚（THC）的大麻二酚（CBD）產品，重約36公斤。

除傳統大麻毒品外，海關留意到近年市面亦湧現各種CBD產品，當中不少被驗出含有屬危險藥物的THC。今年1至7月，海關共檢獲約27500件懷疑含有THC的CBD產品，並拘捕12名年齡介乎18歲至44歲的懷疑涉案人士，檢獲量和拘捕人數分別較去年同期數字大幅上升約14倍和約11倍。

暑假期間，不法分子會趁機招攬青少年參與販毒活動。海關呼籲家長多加留意子女，以免他們受朋輩影響而參與販毒活動，亦提醒青少年要提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與有關活動。

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實習記者：何彤茜