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【飲食速報】 一田夏日納涼麵祭集3大泠麵定番　必買零糖低卡蒟蒻麵+限定炒麵

休閒消費 19:06 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

一田推出夏日納涼麵祭 。（圖片由一田提供）

由8月2日起至8月15日，全線一田超市帶來夏日納涼麵祭，發掘三大和風冷麵定番：蕎麥麵、素麵和烏冬的新食感，搜羅不同食材入饌的麵汁和燒肉名店麻醬，讓大家在家自由配搭專屬冷麵。更大賣人氣低糖低卡蒟蒻麵及日本地方限定麵食，帶你走進日本夏日麵食國度。

最新影片推介

日本三大冷麵定番 Mix & Match

東亞深野庵蕎麥麵 180 克。（圖片由一田提供）

一田超市力推新品入荷「藤原製麵北海道山葵即食冷蕎麥麵」，以2 時間慢慢曬乾生麵條，令其擁有順滑又煙韌口感，並附上北海道産山葵醬油，吃起來清爽香辛！

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另外， Marunaka 首次列陣一田超市貨架，「Marunaka 備長炭烏冬」加入「備長炭」，口感順滑帶有微微木炭香，更有排毒功能，最適合推薦給一眾愛好烏冬的追新族。

「高千穂峡烏冬汁」嚴選新鮮的鰹魚和來自九州南部霧島山脈 地下水製作，同時加入蜂蜜，令味道更加甘醇鮮味，更分別加入飛魚、冬菇，萃取的精華令麵汁的味道層次提升，蕎麥麵、烏冬、素麵同樣搭配。

日本 120年燒肉老店出品的「人形町今半金胡麻醬」，嚴選三種焙煎芝麻烘烤製成，使用生醬油及蘋果醋調味，增強醇厚的回味，將芝麻香味完全帶出。

健康一族必備零糖麵+蒟蒻麵

Omikenshi零糖質即食麵 200 克。 （圖片由一田提供）

「Omikenshi 零糖質即食麵」有多款口味新登場，包括豆乳擔擔味、鹹雞味、日式魚介風味、雞白湯味和海鮮鍋風味，即開即食，簡單方便。另外，人氣蒟蒻麵品牌 Nakaki將蔬菜融入蒟蒻麵中，使用甘筍、菠菜、南瓜纖維提升麵質口感，同時增加麵條色彩並提供豐富營養。

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由咖喱連鎖店"CoCo 壹番屋"的監修的「Acecook CoCo 壹番屋紅咖喱炒麵」，將牛咖喱香料，重新調配製成杯麵。要數極濃郁新口味必定是「日清 UFO海鮮豬骨醬油炒麵」，彈牙的麵條配上以醬油為基礎，加上豬骨濃汁和魚粉。日本地方麵食新品推介「新潟新之助拉麵」，麵條以30%新潟大米製成，口感煙韌彈牙帶米香，南蠻蝦配鹽味湯底、紅楚蟹配味噌湯底，兩種湯底同樣展現海鮮精髓。

一田．夏日納涼麵祭推廣詳情

日期：2022年即日至 15 日

地點：全線一田超市 一田百貨

一田百貨www.yata.hk | eshop.yata.hk | www.facebook.com/yatahk |

www.facebook.com/yatasupermarket | www.instagram.com/yatahk/

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責任編緝：張懿慧

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