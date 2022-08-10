世貿、世界經濟論壇等發新報告 助企業增應變 政府加快清關

自新冠肺炎疫情爆發以來，多個城市實施封城及隔離，許多工廠都要停工；再加上突如其來的物流窒礙，例如貨輪擱淺、港口停頓，突顯出供應鏈靭性和彈性的重要。商家同時要兼顧更個人化的消費供應鏈和最後一里派送等難題，本地業界意識到要將供應鏈改變為數碼智能模式，確保靈活應變的能力，維持企業進出口優勢之餘，更能鞏固和提升香港作為國際航運、空運中心和區域物流樞紐的地位，帶動本港經濟發展。

國際商會、亞太經合推指引 促標準普及化 提貿易效率

善用全球通用的標準、便是數碼化和加強供應鏈靭性的第一步。世界貿易組織（WTO）和世界經濟論壇（WEF）的新報告指，GS1 標準等世界公認的系統，能有效加強全球貿易效率、兼容性和可持續性。

報告稱「行業應用標準如『全球貿易貨品編碼』（GTIN）、『全球產品分類』（GPC）和『全球位置編碼』（GLN）等，可以為所有供應鏈持份者帶來裨益，例如提高產品的可追溯性和跨境運輸的透明度；透過輕易傳送裝箱單、許可證等資料，方便持份者釐定每件產品的監管安排及風險狀況；減少不安全或假冒產品及產品召回的風險，鞏固消費者安全。」https://bit.ly/3z0q5av

事實上，香港貨品編碼協會（GS1 HK）自2015年起便與多個亞太經合組織（APEC）成員合作，推行多個「全球數據標準（GDS）」先導計劃以改善供應鏈窒礙環節、從而促進貿易便利化：項目運用全球數據標準及GS1 HK的追蹤溯源平台蹤橫網™（一個以EPCIS標準為基礎的全球追蹤追溯平台）去擷取、追蹤、監察、分享供應鏈數據，例如由澳洲運往香港的紅酒及運往美國的盒裝牛肉、由秘魯運往美國的新鮮蘆筍、由馬來西亞運往中國及香港的榴槤、由墨西哥運往美國的龍舌蘭酒等，提質增效。計劃成果突出，如蘆筍先導計劃便減少20%貨車輪候時間及加快海關報關程序；又例如龍舌蘭酒先導計劃便減少了30%的處理時間。



以上先導計劃成果獲APEC部長及其工商諮詢理事會(ABAC)的肯定，並鼓勵官員繼續研究具互通性的GDS在區內廣泛應用；香港政府工業貿易署及GS1 HK於2020年亦就先導計劃的卓越成果、撰寫及推出全球數據標準應用指南，旨在提升貨物供應鏈的效率，促進區內互聯互通。https://bit.ly/3lQfmY5

而WTO和國際商會（ICC）近日亦推出了首個標準應用指南，幫助公私營機構了解及部署廣泛使用的標準，推動貿易數碼化。該指南也明確指出GS1是確保數據無縫共享、進行盡職調查和達致合規要求的關鍵之一。貿易夥伴能夠以相同方式理解所有數據內容，能促進協作、減少誤會、提振效率。https://bit.ly/3apwAJB

亞開行呼籲各地政府採用全球標準 秒速報關

全球標準不但能確保貨流暢順及增加業界供應鏈透明度，亦有助政府簡化繁瑣冗雜的清關手續。

亞洲開發銀行貿易和供應鏈融資計劃負責人Steven Beck指，中國、美國和歐盟已陸續在邊境使用GS1的識別標準（GTIN / 貨運容器序號(SSCC)），然而現時僅25%亞太經濟體在邊境採用或考慮採用GS1標準、情況不理想，他呼籲各地行政機關改變，共同採用一個通用的識別標準系統，消除企業的通關壁壘。

事實上，中國海關由2022年1月1日起已規定將GTIN在部份進口產品報關（如嬰幼兒食品、麵食、餅乾、啤酒、洋酒、化妝品等商品）列為必填欄目，企業只需「憑碼申報」，中國海關就能進行「智能反填」，秒速獲得產品來源及種類等資訊，加快企業跨境通關的流程；Steven Beck指中國在應用後更將進口貨物報關的時間從20分鐘縮短到10秒。

GS1的GTIN標準在中國內地已與海關總署系統對接，提升海關快速準確識別商品的能力，並協助徵收關稅、便利清關，提高通關效率。

而歐盟於2021年7月亦實施新的增值稅規定：歐盟以外、包括香港及中國內地的商家，需透過電子Import One-Stop Shop (IOSS) 平台為所有低於150歐元的貨物商品報關，在H7報關表格上填上包括符合ISO 15459標準、GS1全球體系的包裹識別碼(如SSCC)，方便當局徵稅及加快處理數以億計的貨量、符合歐盟申報要求，否則有機會延誤派送甚至被扣關。

香港作為亞太區貿易物流樞紐，亦是內地重要的轉口港（2021年經香港轉口進出內地的貨物 5,625 億美元、佔總值89.5%），應積極尋求與內地及全球商貿體系接軌，所以有關當局可鼓勵企業採用全球標準，方便在食品溯源、藥物追蹤、跨境貿易、供應鏈信息等環節互通，促進跨境貿易之餘，更有助大灣區融合發展，鞏固本港在區內的競爭力。

▲ 林潔貽 香港貨品編碼協會(GS1 HK)總裁

（特約）