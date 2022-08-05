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【MIRROR演唱會】Anson Lo開腔向大家道歉　指「勇敢嘗試走出來」

社會 20:57 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

Anson lo以一張黑白背影表達意外後的感受。 (IG 圖片）

MIRROR首個紅館演唱會《MIRROR WE ARE Live Concert 2022》於上月25日舉行，先後於綵排及正式演出期間發生多次發生意外。成員先後在社交平台開腔，本身是MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo），亦是受傷舞蹈員阿MO的好友、今晚（5日）在社交平台發表感受，是紅館意外後首次發聲 :

各位對不起，讓您們擔心了一整個星期，每天我都在嘗試冷靜、沉澱。此刻，沒有什麼比起阿Mo、阿峯、Zisac和其他Dancer朋友們所處的逆境來得重要，每一日依然期盼着奇蹟會出現。

好想和您們說一聲謝謝，謝謝您們仍然守候著我們，希望大家繼續集氣去支持和陪伴每一位受傷的舞者，這是最重要最重要的事情。

為了您們，為了台上每一位表演者，我一定會勇敢嘗試走出來的。

【MIRROR演唱會】Edan更新IG向粉絲派定心丸　Frankie：面對挑戰唔好先放棄，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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