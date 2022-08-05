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【恢復通關】消息：原定今日公布「紅黃碼」惟臨時剎停　據悉涉及技術問題未解決

政治 19:26 2022/08/05

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消息指，特首李家超原定今早與行政會議成員開會「拍扳」，下午3時會見傳媒公布安排，但最終叫停召開記者會。（經濟日報資料圖片）

據了解，政府原定今日召開記者會，公布「紅黃碼」和縮減酒店檢疫期，但因為仍有「技術問題」未解決，最終決定押後舉行記者會。

消息指，特首李家超原定今早與行政會議成員開會「拍扳」，下午3時會見傳媒公布有關安排，但最終叫停召開記者會。有政府中人坦言，「目前仍有一些未解決好的技術問題」，但無透露具體情況。

另有消息透露，衞生署原定今日下午與檢疫酒店營運者開會，但最終亦取消了會面。

有接近添馬艦中人指，未知當局最終何時舉行記者會，亦未知縮減酒店檢疫期的措施，會否繼續按原定計劃於下周實施。

據了解，由特首李家超親自領導的「應對疫情指導及協調組」，本周三曾經開會，醫務衞生局在會上披露數據，有80%至90%的染疫海外入境人士，在抵港後第4日或第5日，已能被識別出來。

不過，據悉李家超當時在會上仍未決定，最終採用「5+2」或「4+3」方案。

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責任編輯：胡偉明

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