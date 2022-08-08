【英國升學】徐榮兒子赴英留學盼做職業足球員　嚴父鞭策追夢︰贏波踢得差照鬧

▲ 徐榮的15歲兒子徐朗盼做職業足球員，感謝爸爸送他赴英國留學，徐榮希望大仔努力為夢想奮鬥。

在興趣與學業之間，不少家長都偏向為孩子選擇後者，以保將來生計，徐榮卻支持15歲大仔徐朗（Karson）選擇前者。徐朗自3歲接觸足球，「我的志願」便一直寫上當足球員，徐榮見兒子別具天份，決定全力栽培，兩年前送兒子遠赴英國升學，為追求夢想踏出重要一步。

徐朗在疫情期間赴英留學，對家人特別掛念，他無懼反覆隔離都要趁假期飛返香港與家人短聚。惟今年初香港第五波疫情達到高峰，徐朗不宜返港，直到最近才回港放暑假，與家人相隔10個月不見。

▲ 徐榮有感兒子今次回來長高了不少，聲線也變得低沉了。（陳國峰攝）

在英國學會下廚 性格「易話為」

當徐朗在酒店隔離完畢，爸爸徐榮去迎接他，驚覺他長高許多，差不多高了半個頭，聲音也變得低沉。

上年他的聲音不是這樣，今次把聲沉了許多，好似大人聲。看見他成長，覺得總算沒有「嘥米飯」，哈哈！

徐榮讚兒子今次回來變得獨立，尤其以前他很少進入廚房，他到英國留學後開始入廚，由最初只會烘多士，到煮意粉、炒飯，愈來愈多款式，「雖然炒飯是濕的，當濕炒」，兒子聞言有點尷尬，「我都不時煮食，覺得自立了。」

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現年15歲的徐朗正值青春期，外國生活又寬鬆，但對其性格影響不大，反而變得有商有量，即使不認同父母，也會訴說自己的見解。徐榮形容兒子是個「易話為」的人，「可能他與幾位同學同住一個宿舍，在很多事情上都需要與人溝通，上廁所、洗澡次序、約食飯和約練波都要商量。」

解構著名體育校 內設動物園

徐朗正就讀重體育的寄宿學校Bede's Senior School，位於英格蘭東南部Eastbourne海邊的寄宿學校，當初經爸爸的留學公司朋友介紹，一家人飛往當地參觀後敲定入讀，認為學校運動設施齊備，又能兼顧學業。徐榮補充指英國南部的天氣較暖和，香港人較易適應。

▲ 15歲的徐朗向職業足球員之目標進發。（陳國峰攝）

徐朗報讀的課程與運動及足球相關，例如Sports Science（運動科學）。學校亦有很多球場，一放學就即到球場練波，「教練是前職業球員，人很好，得到他們的教導，令我們（球技）大有進步。」

學校另一大特色是設有自家動物園，養育了爬蟲類、哺乳類、鳥類、兩棲類等小動物，以推動生態教育，徐朗稱同學可以選修與動物相關科目，以進一步了解動物與大自然，「如動物怎樣生存、如何照顧牠們、牠們又怎樣照顧自己等。」他沒有選修，但仍可當課外活動去玩。

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與朋友踢波一解思鄉病

這間學校位於鄉郊地區，附近娛樂不多，可以專心學習。徐朗在英國的生活幾乎都在學校和球場中度過，他坦言經常思鄉病發作，幸好同學很友善，就像一家人，「我會找點東西做讓自己忙碌，去踢波或找朋友談天，令我忘記home sick。」

他又很乖仔每天抽時間致電父母，「告訴他們我正在做甚麼，叫他們不必關心我。」徐榮聞言失笑︰「是不必擔心吧？他中文程度下降了，要改善！」

在學校短短兩年，徐朗的球技突飛猛進，取得成功感。早前他獲選參與試腳，他形容像在一個營地練波，周圍有很多球會經紀人觀察「揀蟀」。雖然他最後沒被選中，但取得一個難得經驗。他最近又協助球隊奪得英國南部大型校際賽獎項，他謙稱是整個球隊的功勞，一定會繼續努力。

▲ 徐榮看著兒子感到驕傲，眼神流露出父愛。（陳國峰攝）

成功感助捱過沉悶練習

成功感是孩子發展興趣的重要因素，徐榮指6歲細女徐心怡（包包）對彈琴就未找到成功感，每次練琴都是三分鐘熱度，反而她熱愛唱歌、跳舞、閱讀、砌LEGO和砌模型，她從砌成品中找到莫大滿足感。

徐榮回想年少時學結他，起初覺得掃chord好悶，直到慢慢彈到一首歌唱出來，自己才愈彈愈起勁。徐榮堅信勤練習就會有成果，但練習是很悶的，為達到目標就不能怕悶。

我看劇本都要看很多次，每一次都會有所發現；正如他每次練波總會有得著，練習過程是很悶的，但一路練就會進步。

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盼當職業球員 踢波比學業重要

兒子要達成職業足球員的夢想，除了頂得悶，還要不怕捱罵。徐榮對子女的學業採寬鬆態度，但對其自理能力及禮貌卻很嚴格，尤其是當足球員必須有自律生活，對踢波的表現要放第一位。

如果他在比賽中踢得不好，即使他贏波我都會照鬧，若然他輸波但踢得好，我都會讚。我重視他在過程中有否努力，而非取決於成績。行行出狀元，即使將來未能靠踢波賺取豐厚收入，但最少曾努力奮鬥過。

▲ 徐榮與徐朗將會出席杏花新城舉行的「杏運Summer Fun」活動作嘉賓。（陳國峰攝）

感謝爸爸支持做喜歡的事

徐朗現時目標清晰，渴望在外國當上職業足球員，又能代表港隊取得好成績，「與爸爸一起加油！」他感激爸爸一直支持他做喜歡的事，明白爸爸嚴厲是為自己好。

我知道很多父母都不支持子女踢波，只想專注學業，我很多謝爸爸支持我，還送我去外國踢波。記得有次我練波踢得差，返回車上還在玩，爸爸忍不住在車內「爆炸」鬧我，要先認真踢波才可以玩。我明白他是為我好，我不會忘記。

▲ 兩父子自創Handshake，是兩父子獨有的身體語言，徐榮稱每次做完都感到很窩心。（陳國峰攝）

兩父子馬上來個handshake，是他們自創的身體語言，「每次做完我都覺得好窩心。」徐榮看著兒子感到驕傲，眼神流露出父愛。

我也很多謝他，一直沒有放棄足球，以前我也曾想過做足球員，但不知道入行途徑和有甚麼配套等。看著兒子自小入球會訓練，直到現在還很喜歡，我看到他的堅持與恆心，我都很開心可以與他一起為目標奮鬥，無論成功與否，最少我們一起努力過。

徐榮與徐朗應杏花新城邀請拍攝「杏運Summer Fun」的宣傳片，8月21日將出席杏花新城舉行的「杏運Summer Fun」活動作嘉賓，聯同新一代「港足男神」黃威一起示範3項新興足撞球遊戲。詳情見【下一頁】

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記者︰林綺玲