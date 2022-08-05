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【非法收債】警方打擊葵青區非法收債7人被捕　放貸年利率高達310厘

社會 20:16 2022/08/05

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葵青警區反三合會行動組主管王德揚。

葵青區發生多宗非法收債案件，葵青警區一連4日進行反收債行動，並偵破4宗非法收債案件，共拘捕7人。警方指，其中一案涉及高利貸，年利率高達310厘，高出法例要求逾5倍多。

葵青警區反三合會主管王德揚督察表示，被捕7人年齡介乎27歲至57歲，其中5人士有黑社會背景，涉嫌刑事毀壞及管有任何物品意圖摧毀財產罪被捕。警方接觸受害人發現，其中一宗案件涉及高利貸，受害人借貸後實際年利率高達310%，遠超過法定規限的60%。

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警方又到油麻地一間持牌財務公司進行搜查，拘捕一名27歲男子及57歲女士，分別為財務公司的負責人及職員，涉嫌「以過高利率放債」及「違反放債人牌照條件」。

警方呼籲市民切勿借取高利貸以免受到黑社會分子滋擾，年青人亦不要為「搵快錢」而進行非法收債活動。

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記者：曾秋文

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借貸 葵青區 黑社會 罪案 油麻地

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