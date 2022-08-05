【新冠疫情】劉澤星形容「自己非專家」　需時觀察新冠肺炎會否成為風土病

▲ 港大醫學院院長劉澤星簡介醫學院未來的工作與發展。（湯致遠攝）

港府抗疫專家劉澤星今（5日）首以港大醫學院院長身份見傳媒，並展示港大醫學院沙宣道3號新大樓設施。他形容上任後心情緊張，指最大挑戰為保持港大醫學院教學及研究水平，冀新科技及設施增多可吸引學生選讀。詳情即看:【下一頁】

被問及新冠疫情，他形容自己非專家，「因呢個病好新」，冀「唔好爆得太厲害」，目前要避免長者染疫，仍需時觀察會否成為風土病。

第五波疫情持續，逾2周破4,000宗確診，劉澤星形容現時疫情嚴峻，現希望「唔好爆得太厲害，最緊要保住醫療體系」，認為需時觀察新冠肺炎會否成為風土病，「一年前都唔知會有長新冠」，又形容自己非疫情專家，「好多人都唔係真正專家，呢個病真係好新，好難知道應該要點做」。

問到是否贊成港大專家提倡讓社區低限度傳播以達「混合免疫」，劉未有正面回應，僅指接種疫苗及曾染疫後再中招會減低風險「係真嘅」。

對於醫務衞生局長盧寵茂曾稱，冀抗疫專家就抗疫策略及措施向市民發放清晰而一致的信息，他相信不影響專家發表意見。

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記者：鄧凱文