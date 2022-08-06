【學校防疫】幼稚園校長倡K3先推全日課　小學校長指半日課能兼顧多元發展

▲ 黃玉卿建議待疫情稍緩和，當局可考慮放寬讓幼稚園可申請全日課，先由K3班試行。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，教育局（5日）宣布，全港學校在2022/23學年暫時維持半天面授課堂，如中學達接種疫苗要求可回復全日面授課，小學及幼稚園仍只可安排半天課。另外，師生每天進行快速抗原測試的安排將繼續推行，直至另行通知。詳情即看：【下一頁】

勵志會陳鄭潔雲幼稚園校長黃玉卿稱理解政府政策，但指出幼童需從生活經驗、社交活動中學習，若長時間不能進行全日課，失去訓練學生社交技巧的機會較可惜，她又說，觀察到疫情期間學生社交能力有所減退。她指，該校已有逾9成學生接種兩劑疫苗，校方亦嚴守防疫措施，建議待疫情稍緩和，當局可考慮放寬讓幼稚園可申請全日課，先由K3班試行，如情況許可，再推展至其餘級別。

教育局繼續要求回校接受照顧的學生要打齊針，黃玉卿透露該校有約30至40個全日班學生下午會回校，認為家長對有關要求不抗拒。

上水鳳溪第一小學校長朱偉林亦認為教育局安排恰當，他指疫情尚未穩定，若小學回復全日課，學生就要留校用膳，或增感染風險。他稱，該校已有逾8成學生打齊針，形容「大家都好期望全日課」，但認為即使維持半日課，學校已熟習透過安排各項學習活動，如網上講座、外出參觀展覽等，照顧學生多元智能發展。

至於會否擔心維持半天課會影響高小學生準備升中，朱偉林指可透過趣味性學習鞏固學生學科知識，但亦認為不應只着重學科成績，強調社交能力、運算思維等亦要兼顧，「疫情下有危亦有機，依家要打破傳統觀念，學與教模式要有改變。」

津貼小學議會主席胡艷芬說，確診數字仍高企，而部分學校個別班級亦要停課，但目前學校仍能應付，未至於出現大爆發，認為教育局暫維持現行措施合理。她又說，學校當然想回復全日面授課，但估計普遍小學較難達到9成學生完成疫苗接種的要求，校方將於新學年繼續鼓勵家長帶子女打針。

新學年維持每天快測安排，胡艷芬說，局方會為有需要的家庭提供快測包，加上有很多有心人捐贈快測包，而目前市面上售賣的快測包價錢合理，相信家長大致上能應付。

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記者：黃悅晴