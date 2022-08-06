【交通配套】觀塘安達臣小巴線正招標　業界：難與巴士公司競爭憂無肉食

▲ 安達臣道新發展區小巴線正招標。（資料圖片）

運輸署正就6條綠色小巴線招標，供營辦商申請，包括連接觀塘安達臣至將軍澳尚德的新線。但小巴業界表明看淡，認為九巴多年來一直於區內「重兵駐守」，小巴難加入競爭，料客量需求低。

有區議員認為，安達臣新區有大量康樂設施，將軍澳的購物設施則較完善，可吸引兩地居民往返，看好新綫生意。

觀塘安達臣發展區將有近萬伙公營房屋供應，料公共交通需求大增，政府正為該區綠色小巴線招標，涉及兩條新線，分別來往將軍澳尚德和油塘。

雖然新發展區人口眾多，但香港的士小巴總商會理事長周國強稱，看淡新線盈利。他指出，九巴在安達臣道一帶發展已久，近日更表明有意在新發展區加強服務，小巴營辦商資源較少的情況下，難與九巴競爭。

周國強亦憂慮有關路綫客源較少，「我認為是豬頭骨，不會經常有將軍澳居民專程上山，安達臣道居民上班亦非必需經將軍澳。」他相信在小巴業界急需開源的情況下，仍會在營辦商有意投標，考慮到競爭力和車程因素，料全程車費約6元。

西貢區議會交通及運輸委員會副主席方國珊則看好新線，她認為安達臣新區將有大量新設施啟用，包括體育館、政府綜合大樓、石礦公園等，「這些設施均會納入西貢區人口及需求計算，料將軍澳居民會到新發展區使用這些資源，屆時自然有交通需求。」她又指，將軍澳的購物設施始終較多，料日後新發展區居民亦會到將軍澳購物，帶旺兩地。

觀塘區議員許有為就指，安達臣道山上和山下是兩套獨立的交通系統，據了解政府擬在山上開設4至5條新巴士綫，料小巴會面臨較大競爭；他又認為，現時來往安達區和將軍澳的居民不多。

政府共為6條新界綠色小巴線招標，除以上路綫外，還包括粉嶺、大埔、將軍澳各一組區內線。

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記者：陳梓蔚