【兒童色情】涉以遊戲武器誘9歲女童自拍不雅照　14歲少年被警方拘捕

▲ 警方呼籲家長應提醒子女網上交友的危機及好好保護自己。(資料圖片)

警方接獲家長報案，指其9歲女兒於今年7月透過手機遊戲認識一名14歲男網友，對方懷疑利用不同的藉口，例如提供遊戲內的武器、設備等，來誘使女童發送不雅相片或影片。警方昨午在大埔拘捕一名14歲少年，涉嫌「促致未滿十六歲的兒童以製作色情物品」，獲准保釋候查。

行動中，警方檢獲一部懷疑犯案時用的手提電話。警方建議，家長應提醒子女網上交友的危機及好好保護自己，包括保護個人私隱，並多關心他們網上交友的情況。

任何人如觸犯香港法例第200章<<刑事罪行條例>>第138A條「利用、促致或提供未滿18歲的人以製作色情物品或作真人色情表演」，若促致未滿16歲的兒童，以製作色情物品或作色情表演，其最高刑罰為監禁10年及罰款300萬元；至於促致16至18歲的人，以製作色情物品或作色情表演，最高刑罰則為監禁5年及罰款100萬元。

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責任編輯：蘇文軒