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【佩洛西訪台】外交部宣布制裁佩洛西　港府：全力支持及配合中央採取必要措施

政治 21:19 2022/08/05

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港府發聲明表示全力支持和配合中央針對佩洛西竄台反制措施。（資料圖片）

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周二（2日）晚上抵達台灣。外交部今日（5日）宣布採取8項反制措施及對佩洛西實施制裁。港府晚上發聲明，表示全力支持和配合中央採取的一切必要措施，堅決捍衞國家主權和領土完整。

港府發言人重申，特區政府對任何外部勢力干預中國內部事務堅決反對，並表示特區政府會密切留意事態發展，並和中央政府相關單位保持聯繫。

外交部表示，佩洛西不顧中方嚴重關切和堅決反對執意竄台，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，針對佩洛西惡劣挑釁行徑，中方決定對佩洛西及其直系親屬採取制裁措施。

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記者：陳葆琳

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