【食用安全】大家樂分店食用冰塊大腸菌群含量超標　暫停出售有冰塊凍飲

▲ 中心指會繼續跟進事件和採取適當行動。（經濟日報資料圖片）

食物環境衞生署食物安全中心（5日）公布，一個食用冰塊樣本含大腸菌群含量超出《食品微生物含量指引》（《指引》） 標準 ，中心正跟進事件。涉事食肆在西環石塘咀干諾道西186-191號香港商業中心地下，是大家樂分店。



食物安全中心發言人指，透過恆常食物監測計劃，從石塘咀一間食肆抽取在其處所自製的食用冰塊樣本作檢測。結果顯示，樣本的大腸菌群含量為每100毫升150個菌落形成單位。



根據《指引》，零售點的散裝食用冰大腸菌群含量準則為每一百毫升樣本少於100菌落形成單位。大腸菌群含量超出《指引》準則表示在製冰期間或處理冰塊時，衞生條件欠佳或沒有注重衞生，但並不表示會引起食物中毒。



中心已知會有關食肆上述違規事項，並指示其暫停出售含有冰塊的凍飲，並已派員巡查該食肆，向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒，同時呼籲業界應遵循《在食肆製造和處理冰塊的衞生指引》，在處理冰塊時採取良好的衞生規範。

中心會繼續跟進事件和採取適當行動，以保障食物安全和市民健康。調查仍然繼續。

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責任編輯：羅嘉欣