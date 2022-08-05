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【強制檢測】55處所納強檢　薄扶林寶翠園、鰂魚涌康蕙花園等上榜

社會 21:52 2022/08/05

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

政府提醒即使是已打新冠疫苗的人士，亦必須完成強制檢測。（譚以諾攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處55個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因有陽性檢測個案曾到訪，有50個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

  • 天水圍天華邨華逸樓
  • 大角咀港灣豪庭 7 座
  • 大埔廣福邨廣禮樓
  • 天水圍天晴邨晴海樓
  • 天水圍天逸邨逸濤樓
  • 沙田駿景園 11 座
  • 葵涌葵盛東邨盛興樓
  • 鰂魚涌康蕙花園 2 座
  • 藍田藍田邨藍泰樓
  • 長沙灣麗翠苑麗柏閣
  • 紅磡海濱南岸 5 座
  • 屯門屯富路紀律部隊宿舍
  • 荃灣全．城滙 8 座
  • 油塘油麗邨盈麗樓
  • 粉嶺雍盛苑雍萃閣
  • 大圍顯徑邨顯揚樓
  • 秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓
  • 將軍澳廣明苑廣盈閣
  • 牛頭角牛頭角上邨常富樓
  • 油塘高怡邨高志樓
  • 筲箕灣耀東邨耀福樓
  • 天水圍天耀二邨耀豐樓
  • 葵涌葵盛西邨 5 座
  • 屯門友愛邨愛樂樓
  • 將軍澳翠林邨欣林樓
  • 大埔明雅苑明昌閣
  • 大埔太和邨麗和樓
  • 薄扶林華富二邨華景樓
  • 黃大仙黃大仙上邨倡善樓
  • 筲箕灣東旭苑東曉閣
  • 沙田禾輋邨美和樓
  • 鴨脷洲海怡半島怡美閣
  • 香港仔鴻福苑鴻澤閣
  • 柴灣翠灣邨翠福樓
  • 柴灣富欣花園 6 座
  • 薄扶林寶翠園 3 座
  • 慈雲山慈愛苑愛仁閣
  • 荃灣荃景花園 10 座
  • 元朗鳳翔路69號建輝大廈
  • 大圍美田邨美秀樓
  • 觀塘順利邨利富樓
  • 橫頭磡富美街 3 號嘉強苑 嘉盈閣
  • 沙田愉翠苑愉頌閣
  • 葵涌石蔭東邨蔭裕樓
  • 屯門兆禧苑宏禧閣
  • 屯門豐景園 5 座
  • 長沙灣宇晴軒 7 座
  • 鑽石山宏景花園 6 座
  • 牛池灣彩雲一邨繡文樓
  • 大角咀柏景灣 6 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 何文田愛民邨嘉民樓
  • 何文田愛民邨禮民樓
  • 何文田俊民苑文禧閣
  • 何文田俊民苑文愛閣
  • 何文田俊民苑文明閣

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記者：鄧凱文

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