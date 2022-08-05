【強制檢測】55處所納強檢 薄扶林寶翠園、鰂魚涌康蕙花園等上榜
社會 21:52 2022/08/05
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處55個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因有陽性檢測個案曾到訪，有50個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
- 天水圍天華邨華逸樓
- 大角咀港灣豪庭 7 座
- 大埔廣福邨廣禮樓
- 天水圍天晴邨晴海樓
- 天水圍天逸邨逸濤樓
- 沙田駿景園 11 座
- 葵涌葵盛東邨盛興樓
- 鰂魚涌康蕙花園 2 座
- 藍田藍田邨藍泰樓
- 長沙灣麗翠苑麗柏閣
- 紅磡海濱南岸 5 座
- 屯門屯富路紀律部隊宿舍
- 荃灣全．城滙 8 座
- 油塘油麗邨盈麗樓
- 粉嶺雍盛苑雍萃閣
- 大圍顯徑邨顯揚樓
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓
- 將軍澳廣明苑廣盈閣
- 牛頭角牛頭角上邨常富樓
- 油塘高怡邨高志樓
- 筲箕灣耀東邨耀福樓
- 天水圍天耀二邨耀豐樓
- 葵涌葵盛西邨 5 座
- 屯門友愛邨愛樂樓
- 將軍澳翠林邨欣林樓
- 大埔明雅苑明昌閣
- 大埔太和邨麗和樓
- 薄扶林華富二邨華景樓
- 黃大仙黃大仙上邨倡善樓
- 筲箕灣東旭苑東曉閣
- 沙田禾輋邨美和樓
- 鴨脷洲海怡半島怡美閣
- 香港仔鴻福苑鴻澤閣
- 柴灣翠灣邨翠福樓
- 柴灣富欣花園 6 座
- 薄扶林寶翠園 3 座
- 慈雲山慈愛苑愛仁閣
- 荃灣荃景花園 10 座
- 元朗鳳翔路69號建輝大廈
- 大圍美田邨美秀樓
- 觀塘順利邨利富樓
- 橫頭磡富美街 3 號嘉強苑 嘉盈閣
- 沙田愉翠苑愉頌閣
- 葵涌石蔭東邨蔭裕樓
- 屯門兆禧苑宏禧閣
- 屯門豐景園 5 座
- 長沙灣宇晴軒 7 座
- 鑽石山宏景花園 6 座
- 牛池灣彩雲一邨繡文樓
- 大角咀柏景灣 6 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 何文田愛民邨嘉民樓
- 何文田愛民邨禮民樓
- 何文田俊民苑文禧閣
- 何文田俊民苑文愛閣
- 何文田俊民苑文明閣
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記者：鄧凱文