【幼童打針】至今有約1千名幼童預約打針　劉宇隆籲家庭醫生協助解說及打針

▲ 政府專家顧問劉宇隆。（資料圖片）

本港昨新增4,428宗確診，包括4,223宗本地個案，多4人染疫離世；另6個月至3歲嬰幼兒即日起可接種科興疫苗。政府專家顧問劉宇隆表示，至今有約1千名幼童預約打針，佔3歲以下人口的不足1%，籲兒科醫生及家庭醫生協助解說及提供注射服務。

政府專家顧問劉宇隆今早（6日）在電台節目中表示，本港新冠病毒即時繁殖率高於1，反映疫情未見頂，惟上升的升幅不及預期快，料與市民自覺性高、嚴守防疫措施有關。

在兒童染疫個案方面，他說，至今本港有10多名兒童染疫後死亡，形容情況令人惋惜；而本港現時有50多人患多系統炎症綜合症，另有外國研究發現逾10％康復者現長新冠情況，情況驚人。

他又說，至今有約1千名6個月大以上嬰幼兒預約科興疫苗，佔3歲以下人口的不足1%。他稱，理解家長對年幼子女接種有疑慮及擔心，呼籲兒科醫生及家庭醫生協助解說及提供注射服務。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強在同一電台節目中，希望家長在疫情穩定時安排子女打針。即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩