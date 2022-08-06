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【幼童打針】葉柏強：港府或成功洽購復必泰嬰幼兒版疫苗　籲家長在疫情穩定時安排子女打針

社會 09:52 2022/08/06

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港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強。（資料圖片）

6個月至3歲嬰幼兒即日起可接種科興疫苗。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強今早（6日）在電台節目中指，近兩日接種的反應令人鼓舞，當局亦安排外展隊到幼稚園接種疫苗，發現年紀愈小的兒童打針的接受程度愈高，認為家長亦毋須擔心，希望家長在疫情穩定時安排子女打針。

他說，接種新冠疫苗與接種其他疫苗相同，會有針口痛、微燒等，但一至兩天後就會無事，籲家長毋須太擔心。

另外，港府早前提到正商討洽購特定的復必泰兒童配方，葉柏強透露，政府有機會成功向復必泰藥廠洽購嬰幼兒版疫苗，目前要處理物流安排，雙方正積極溝通，希望透過政府及家長反映對接種的需求，令藥廠知道向本港出售嬰幼兒版復必泰是迫在眉睫。

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責任編輯：郭詩詩

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