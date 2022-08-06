【MIRROR演唱會】警方繼續調查事故　私家車相繼入警署　

▲ 私家車相繼入警署，料涉及演唱會事故調查。（何彤茜攝）

MIRROR演唱會第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮下壓傷兩名舞蹈員，西九龍總區重案組連日調查事件；而機電署、政府化驗所等部門今日（6日）再到紅館搜證。

警方今日繼續向相關人士了解情況，在西九龍總區總部外，有多名傳媒守候，相繼有私家車進入警署。

調查紅館演唱會大屏幕墜落事故的小組昨日舉行第二次會議，勞工及福利局局長孫玉菡今日在電台表示，勞工處正循職安健條例調查紅館演唱會事故，目前仍在搜證階段，難言需時多久。即看：下一頁

MIRROR演唱會發生的嚴重事故，早前已交由西九龍總區重案組跟進，多名與演唱會有關人士已分別到西九龍警察總部協助調查並錄取口供，包括演唱會主辦單位MakerVille行政總裁魯庭暉、演唱會舞台監製林浩源（Fran9）、MIRROR經理人黃慧君（花姐），以及參與MIRROR紅館演唱會的舞蹈員等。

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實習記者：何彤茜

記者：郭詩詩