【功課壓力】心痛女兒被中學要求做暑期功課 父母以剝奪權利將學校告上法庭

▲ 父母不滿女兒要做暑期功課告上法庭。

小六畢業即將升讀中學，是否需要做暑期功課？台北桃園市一對父母，不捨剛小六畢業的女兒，被即將入讀中學要求做暑期作業，認為中學此舉是剝奪孩童權利，向桃園教育局陳情未果，兩人以教育局和中學校方為被告出提行政訴訟，但最後被台北高等行政法院裁定敗訴。

綜合台灣傳媒報道，原告的戴姓夫婦在桃園市開設宮廟，女兒今年小學畢業，即將升讀中一。戴姓夫婦表示，女兒至今仍未到中學註冊，也沒有領取中學課本，但中學卻要求即將入讀的中一學生要做暑期功課，質疑學校此舉是剝奪家長和學生的權利，他們本來向教育局陳情不果，再到法院提出行政訴訟，要求教育局懲處涉事的中學校長。

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根據桃園教育局的函覆，教育局認為暑期自主學習作業，是因應疫情停課、學藝活動暫停而規劃，功課的内容主要是圍繞小學學科重點整理複習，方便學生開學後能順利銜接中學內容及環境，是鼓勵、自願而非強迫性質，目的是培養學生在家自主學習的精神，暑期功課的表現也不列入開學後計算學生成績。

台北高等行政法院指出，教育局函文只是針對戴姓夫妻陳情的事項加以說明，敘述事實，不具任何准駁的效力，不屬於行政處分，雖然戴姓夫妻不服函覆內容，仍不得以此向行政法院提撤銷訴訟，應裁定駁回。

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責任編輯：王明芳