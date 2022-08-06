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【檢疫酒店】林世雄：已有約6千人使用自費的士服務　將推出四項措施完善服務

社會 10:22 2022/08/06

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八達通卡有限公司和電子錢包服務供應商職員在機場鼓勵和協助的士司機安裝非接觸式付款或電子錢包。（網誌圖片）

為配合外地抵港人士到檢疫酒店的需要，運輸及物流局由7月25日起以試辦形式安排100輛的士，為機場抵港人士提供免費專車以外的自費的士服務，前往指定檢疫酒店，便利有需要的人士。運輸及物流局局長林世雄表示，已有約6,000人使用有關服務，將推出四項措施以完善的士服務。

運輸及物流局局長林世雄在推出自費點對點的士服務當天到機場視察。（網誌圖片）

林世雄在網誌中提到，截至昨日，已有約6,000名抵港人士自費的士服務服務由機場前往指定檢疫酒店，運作大致暢順。

當局為不斷精益求精，推出了四項措施以完善的士服務，包括讓抵港人士更易掌握各項點對點交通服務、 延長服務時間、繳付車資安排，以及提升的士等候安排環境：

  • 短時間內增加機場各處的指示牌，並安排更多人員和廣播，提醒抵港人士如何選用各項點對點交通服務，讓抵港人士更快、更有秩序地前往適當的候車處
  • 由8月4日起提早一小時開始的士服務，由原來每日早上8時至翌日凌晨2時，提早至每日早上7時開始，至翌日凌晨2時
  • 上星期開始派人鼓勵和協助這100輛的士安裝非接觸式付款或電子錢包，方便乘客
  • 為的士司機增設多一有冷氣設備的休憩位置、計劃在短期內更新有關標記，令市民更易分辨有關服務

另外，政府亦已調整了原有的免費專車服務的班次和路線，提升運送效率；部分指定檢疫酒店亦增設了自費貴賓專車服務，當局會繼續檢視有關點對點交通服務的運作情況，並按實際情況和需求，適時調整服務。 

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責任編輯：郭詩詩

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