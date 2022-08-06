【檢疫酒店】林世雄：已有約6千人使用自費的士服務 將推出四項措施完善服務
社會 10:22 2022/08/06
為配合外地抵港人士到檢疫酒店的需要，運輸及物流局由7月25日起以試辦形式安排100輛的士，為機場抵港人士提供免費專車以外的自費的士服務，前往指定檢疫酒店，便利有需要的人士。運輸及物流局局長林世雄表示，已有約6,000人使用有關服務，將推出四項措施以完善的士服務。
林世雄在網誌中提到，截至昨日，已有約6,000名抵港人士自費的士服務服務由機場前往指定檢疫酒店，運作大致暢順。
當局為不斷精益求精，推出了四項措施以完善的士服務，包括讓抵港人士更易掌握各項點對點交通服務、 延長服務時間、繳付車資安排，以及提升的士等候安排環境：
- 短時間內增加機場各處的指示牌，並安排更多人員和廣播，提醒抵港人士如何選用各項點對點交通服務，讓抵港人士更快、更有秩序地前往適當的候車處
- 由8月4日起提早一小時開始的士服務，由原來每日早上8時至翌日凌晨2時，提早至每日早上7時開始，至翌日凌晨2時
- 上星期開始派人鼓勵和協助這100輛的士安裝非接觸式付款或電子錢包，方便乘客
- 為的士司機增設多一有冷氣設備的休憩位置、計劃在短期內更新有關標記，令市民更易分辨有關服務
另外，政府亦已調整了原有的免費專車服務的班次和路線，提升運送效率；部分指定檢疫酒店亦增設了自費貴賓專車服務，當局會繼續檢視有關點對點交通服務的運作情況，並按實際情況和需求，適時調整服務。
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責任編輯：郭詩詩