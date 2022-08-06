【MIRROR演唱會】勞工處正釐清舞蹈員屬僱員還是自僱　孫玉菡：不可單憑一張紙決定

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

調查紅館演唱會大屏幕墜落事故的小組昨日舉行第二次會議，勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工處正循職安健條例調查紅館演唱會事故，目前仍在搜證階段。

孫玉菡今早（6日）接受電台訪問時指，勞工處代表的主要工作是檢視在《職安健條例》下，是否有人需要負責、事件的成因等，需要根據搜集的證據決定是否作進一步行動，當中包括需否檢控。他說，現時仍在搜證階段，故不能透露進一步信息。

這刻很難斷定要多久，始終是法定工作，所以在搜證、資料搜集方面都要穩妥。

孫玉菡指出，現時工作小組由康樂及文化事務署召集和領導，勞工處是其中一個參與的部門，勞工處調查的部分是職業安全及健康方面，暫時未知何時完成，會盡早做好勞工處的部分。

至於對表演或者舞台工作場地的安全指出，他表示長遠要視乎最後調查今次意外得出的原因，現時根據《職業安全及健康條例》下的「僱主一般責任條文」，釐清在這條文下僱主要負起的責任，根據這條文進行調查。

對於社會關注參與演出的舞蹈員或屬自僱人士，未必受勞工權益保障。他指出勞工處正在做兩項工作，其中一方面是《職業安全及健康條例》下的調查工作，另一組同事則與有關舞蹈員及其公司或承辦商協調，希望釐清其真實身分，究竟是僱員還是自僱人士。

不可單憑簽了一張紙稱其為自僱便是自僱人士，過往法庭的判例也說得很清楚，是否自僱人士取決於事件的事實根據，所以我們正在弄清楚事實根據，釐清其真實身分是自僱抑或僱員，我們希望盡快在這方面做工夫幫助他們。

他表示舞台設計與工廠環境有些不同，工廠比較固定，譬如可掌握吊運如何安排；但舞台實在變化得多，所以以「僱主一般責任條文」可處理這次事故，方便調查。

他強調究竟是自僱抑或僱員，並非單憑一張紙，要看事實憑據。每一次有糾紛時，勞工處會協助。若最後雙方仍未能定奪，則由法庭判定。

至於將來是否需要做進一步工作，就要視乎這次調查完成後、得出結論後，再看看將來是否有需要做進一步工作。這刻仍難定奪，待有具體調查報告，讓我們有更多資料和數據，再思考將來如何更好做工作。

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責任編輯：郭詩詩