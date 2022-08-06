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【MIRROR演唱會】孫玉菡稱目前仍在搜證階段　難言需時多久

社會 10:35 2022/08/06

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勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

調查紅館演唱會大屏幕墜落事故的小組昨日舉行第二次會議，勞工及福利局局長孫玉菡表示，勞工處正循職安健條例調查紅館演唱會事故，目前仍在搜證階段。

孫玉菡今早（6日）接受電台訪問時指，勞工處代表的主要工作是檢視在《職安健條例》下，是否有人需要負責、事件的成因等，需要根據搜集的證據決定是否作進一步行動，當中包括需否檢控。他說，現時仍在搜證階段，故不能透露進一步信息。

這刻很難斷定要多久，始終是法定工作，所以在搜證、資料搜集方面都要穩妥。

他說，勞工處亦正協助事故中的舞蹈員和相關公司釐清屬自僱或僱員關係，當局將審視舞蹈員有沒有真正經營權力、自主控制工作流程、財政上完全自負盈虧等。他指出，一般而言，如果工業意外涉及司法程序，都要等法庭有判決後，才能公布當局的調查結果。

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責任編輯：郭詩詩

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