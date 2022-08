【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來

MIRROR紅館演唱會嚴重意外事發至今已超過一星期,被舞台上方墮下的屏幕壓傷的舞者李啟言(阿Mo)仍然在ICU留醫。事件稍作沉澱後,MIRROR成員及經理人花姐(黃慧君)等人開始逐一在社交網站上打破沉默,開腔講述近況。

在意外發生當下,Anson Lo(盧瀚霆)正在舞台上演唱,事後還曾被網民質疑,指他在意外發生係只顧表演,未理舞者的安危。許多業內人士就此為Anson Lo辯護,解釋他戴著耳機難以作出即時反應。

另外亦有網民翻出舊照,指Anson Lo與阿Mo相識多年,由大學時期已經是很要好的拍檔,相信阿Mo受傷他心底亦很難過,亦傳出意外當晚Anson Lo見暈需要送院作檢查。

昨晚(5日),Anson Lo終於打破沉默,在其社交網站貼出一張他在紅館後台的黑白背影照,並寫道:

各位對不起

讓您們擔心了一整個星期

每天我都在嘗試冷靜、沉澱

此刻 沒有什麼比起阿Mo、阿峯、Zisac和其他Dancer朋友們所處的逆境來得重要

每一日依然期盼着奇蹟會岀現 好想和您們說一聲

謝謝

謝謝您們仍然守候著我們

希望大家繼續集氣去支持和陪伴每一位受傷的舞者

這是最重要最重要的事情 為了您們

為了台上每一位表演者

我一定會勇敢嘗試走岀來的

隊長Lokman帶頭發聲

MIRROR成員中首位開腔回應的是隊長Lokman(楊樂文),他在8月1日在社交網站寫道:「我哋會互相照顧,大家唔駛擔心我哋。呢一刻,希望大家集氣,祝願阿Mo,阿峯,Zisac 早日康復。好多謝好多人幫緊我地,公司上上下下、娛樂圈前輩同伴、熟悉嘅唔熟悉嘅,都盡佢哋嘅努力,都同我哋一齊。我哋自己都會睇住自已,唔使擔心。俾傷者同佢哋嘅屋企人時間同空間。祝福。」

MIRROR所有隊員及經理人花姐都有轉發Lokman的帖文到限時動態,其中柳應廷(Jer)亦有轉發並謂:「大家都要take care~」,呂爵安(Edan)轉發並謂:「只求人冇事」。

傳出解散

日前開始傳出MIRROR即將滿約、有機會解斯的傳聞,花姐丈夫更在限時動態寫到:「努力建立、苦心經營一件事物 如同親生兒子 感覺將要失去,在淌血。」令傳聞更加疑幻似真。

MIRROR的人氣王姜濤就著此事,在IG發限時動態為鏡粉打強心針:「不會放棄,我們不會放棄,一定會站起來,一起面對一切。」

成員逐一發聲

去到8月4日,成員Ian(陳卓賢)亦在事故後首度發聲,於個人IG限時動態上載一張雨後陽光照片並寫道:「保持正念,祈禱」。至於在第2場演出時差錯腳從台下跌下受皮外場的Frankie(陳瑞輝)亦在其IG限時動態發文稱:「唔好信自己無可能做得到,唔係要你叻,唔係要你做得好好...只係,面對挑戰唔好放棄。相信自己,就咩都會有可能。never say never!」

Edan(呂爵安)早前曾在歌迷群組中發送一個大心心,他日前於IG上載一張黑圖,並寫道:「連日來收到好多關心,感謝大家,放心我冇事。現在只希望傷者早日康復,只求人冇事。God, please help us🙏🏻」。

隊友Jeremy(李駿傑)則於IG限時動態內上載12子拍攝《12》MV的花絮相:「We are one and all 我們會一起走下去 不管有多困難 繼續祈禱」。而Alton(王智德)亦有寫道:「舞台、我哋、信念!Take care, my brothers.」

