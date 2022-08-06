【MIRROR演唱會】MIRROR成員逐一就意外發聲　AnsonLo道歉：會勇敢走岀來

MIRROR紅館演唱會嚴重意外事發至今已超過一星期，被舞台上方墮下的屏幕壓傷的舞者李啟言（阿Mo）仍然在ICU留醫。事件稍作沉澱後，MIRROR成員及經理人花姐（黃慧君）等人開始逐一在社交網站上打破沉默，開腔講述近況。

在意外發生當下，Anson Lo（盧瀚霆）正在舞台上演唱，事後還曾被網民質疑，指他在意外發生係只顧表演，未理舞者的安危。許多業內人士就此為Anson Lo辯護，解釋他戴著耳機難以作出即時反應。

另外亦有網民翻出舊照，指Anson Lo與阿Mo相識多年，由大學時期已經是很要好的拍檔，相信阿Mo受傷他心底亦很難過，亦傳出意外當晚Anson Lo見暈需要送院作檢查。

昨晚（5日），Anson Lo終於打破沉默，在其社交網站貼出一張他在紅館後台的黑白背影照，並寫道：

各位對不起

讓您們擔心了一整個星期

每天我都在嘗試冷靜、沉澱

此刻 沒有什麼比起阿Mo、阿峯、Zisac和其他Dancer朋友們所處的逆境來得重要

每一日依然期盼着奇蹟會岀現 好想和您們說一聲

謝謝

謝謝您們仍然守候著我們

希望大家繼續集氣去支持和陪伴每一位受傷的舞者

這是最重要最重要的事情 為了您們

為了台上每一位表演者

我一定會勇敢嘗試走岀來的

隊長Lokman帶頭發聲

MIRROR成員中首位開腔回應的是隊長Lokman（楊樂文），他在8月1日在社交網站寫道：「我哋會互相照顧，大家唔駛擔心我哋。呢一刻，希望大家集氣，祝願阿Mo,阿峯,Zisac 早日康復。好多謝好多人幫緊我地，公司上上下下、娛樂圈前輩同伴、熟悉嘅唔熟悉嘅，都盡佢哋嘅努力，都同我哋一齊。我哋自己都會睇住自已，唔使擔心。俾傷者同佢哋嘅屋企人時間同空間。祝福。」

MIRROR所有隊員及經理人花姐都有轉發Lokman的帖文到限時動態，其中柳應廷（Jer）亦有轉發並謂：「大家都要take care~」，呂爵安（Edan）轉發並謂：「只求人冇事」。

傳出解散

日前開始傳出MIRROR即將滿約、有機會解斯的傳聞，花姐丈夫更在限時動態寫到：「努力建立、苦心經營一件事物 如同親生兒子 感覺將要失去，在淌血。」令傳聞更加疑幻似真。

MIRROR的人氣王姜濤就著此事，在IG發限時動態為鏡粉打強心針：「不會放棄，我們不會放棄，一定會站起來，一起面對一切。」

成員逐一發聲

去到8月4日，成員Ian（陳卓賢）亦在事故後首度發聲，於個人IG限時動態上載一張雨後陽光照片並寫道：「保持正念，祈禱」。至於在第2場演出時差錯腳從台下跌下受皮外場的Frankie（陳瑞輝）亦在其IG限時動態發文稱：「唔好信自己無可能做得到，唔係要你叻，唔係要你做得好好...只係，面對挑戰唔好放棄。相信自己，就咩都會有可能。never say never！」

Edan（呂爵安）早前曾在歌迷群組中發送一個大心心，他日前於IG上載一張黑圖，並寫道：「連日來收到好多關心，感謝大家，放心我冇事。現在只希望傷者早日康復，只求人冇事。God, please help us🙏🏻」。

隊友Jeremy（李駿傑）則於IG限時動態內上載12子拍攝《12》MV的花絮相：「We are one and all 我們會一起走下去 不管有多困難 繼續祈禱」。而Alton（王智德）亦有寫道：「舞台、我哋、信念！Take care, my brothers.」

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