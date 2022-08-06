【封區檢測】油塘油翠苑溢美閣完成圍封強檢　發現30宗陽性個案【不斷更新】

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本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【11:07】油塘油翠苑溢美閣無人未強檢

油塘油翠苑溢美閣的相關執法行動於上午約10時45分完成，政府共檢查了329名受檢人士的檢測報告，並無發現有人未進行強制檢測。醫務衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。

【07:34】油塘油翠苑溢美閣發現30宗陽性

港府昨日下午5時起，圍封油塘油翠苑溢美閣，有關行動今早（6日）約7時半完成，其間930名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現30宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

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責任編輯：郭詩詩