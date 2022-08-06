【針灸意外】女兒控訴媽媽針灸後疑中風入院　藥房：涉事中醫已暫停應診服務

▲ 港婦針灸後疑中風入院。

都市人痛症普通，當中不少人更傾向中醫療法，但有女網民早前在討論區發文指「阿媽針灸中咗風入院」！其母送入急症室後，醫生不排除是中風或施針刺到神經所致。而過程中，最令她感到氣憤是，不但是涉事中醫行醫態度，更甚是即使在母親明顯感不適時，對方竟然不願報警；至母親即將被救護人員送院之時，中醫師又要求先付針灸費。

事件於網上隨即引起熱議，不少人指責該店只顧收費不顧病人死活。而涉事中醫所工作的藥房則在官方fb上表示，有關駐場中醫師已暫停一切應診服務，並希望事主能夠早日康復。

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涉事女網民在連登討論區發文稱，自己見其母因頸痛久治不癒，於是早前便提議到葵芳一間藥房求診中醫，而一名聲稱已註冊30年的中醫經觸診後認為要靠針灸才能康復，未幾即在其母的頸部和手臂分別施了4針及2針。

大約15分鐘後，她隨即察覺到母親出現狀況，對事主多次提問均未能用言語回應，只能用手勢示意「掹針」。不過，據女兒形容，當時施針的中醫的態度仍是「愛理不理」。

我見到佢好唔妥，即刻同個醫生講要掹針！個醫生仲要唔嗲唔吊，話得啦得啦，然後都冇諗住行過嚟掹針。我即刻睇下我阿媽佢突然間就冇乜意識、出晒成身汗，我大聲叫個醫生即刻嚟掹針呀，我阿媽暈呀，個醫生先行過嚟掹。

由於眼見母親已經接近休克狀態，女兒隨即要求報警求助；惟醫師指部分人針灸後會有如此情況為由，沒有理會其要求，並欲強行餵媽媽飲水作緩解。在女兒自行報警後，救護車隨即到場，正當她們準備離開之時，該中醫竟示意需先行「找數」，令她十分咋舌。

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而其母被送到醫院作系列相關檢查，而當值的醫生則指不排除媽媽有機會是中風或施針刺到神經所致。女兒慶幸指媽媽接受了電腦斷層掃描（CT），證實腦部沒有問題，而且之後亦慢慢清醒，手腳亦回復知覺，目前沒有生命危險，不過仍然留院。

女兒於網上指自己將事件放上網，並非想獲得賠償，而是想投訴藥房和醫師的態度，並不希望有下一個受害者。而涉事藥房則在官方facebook上發表聲明，指有關駐場中醫師已暫停一切應診服務，緊要希望事主身體沒有大礙，知道各位街坊比較關心事件詳情，老闆也在從不同了角度了解事情中，亦正嘗試與當事人聯絡，希望能為其提供協助。

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責任編輯：羅嘉欣