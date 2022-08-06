【樂觀爸爸】女兒天生無腦狀態如植物人　爸爸從沒想過放棄：她是我寶貝

▲ 彭爸爸從來沒有想過放棄照顧女兒。

世上不僅只有媽媽好，有爸爸的孩子也像個寶。台灣彰化市有一位堅強爸爸，11歲的女兒患有先天性空腦症（無腦症），不能行走也不能說話，只能靠通過鼻胃館進食，與植物人無異，但爸爸從來沒有想過放棄，他憑一力扛起全家生計並肩負照顧女兒的責任，只因為女兒是她的心肝寶貝。

綜合台灣傳媒報道，彭爸爸家中一家共有四口，大女兒正讀中學，而現年11歲的小女兒，在出生時就被醫生診斷患上有先天性空腦症（無腦症），不會說話、不會走路，也不會自行進食，多年來只能靠藉助鼻胃管進食維持生命，每次外出只能靠抱，等同植物人。

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由於妻子身體抱恙，全家靠彭爸爸一個人的收入來維持全家的生計，還有支付女兒龐大的醫療費用。彭爸爸曾經四周向身邊親友借錢，考慮到不是長遠之計，他最後選擇賣掉原先居住的房子，全家人回到彰化老家住在鐵皮屋中生活，他則做散工以騰出更多的時間照顧家庭。為了照顧患病女兒，彭爸爸更是經常夜不能眠，但他從來沒有抱怨過。

支援彭爸爸的創世基金會，考慮到彭爸爸是低收入家庭的情況，他們派出護理師上門指導照護技巧及原床洗澡，並給予彭爸爸心理上的支持，陪伴走出陰霾。護理師王喬依表示，彭爸爸非常疼愛女兒，雖然女兒不能言語，但他經常與女兒說話，幫女兒綁頭髮，更經常抱着女兒到散步，鮮少顯露負面情緒，一家人的感情相當融洽。

適逢8月8日是台灣的父親節，被問到是否會想放棄，個性樂觀的彭爸爸則堅定表示：「從來沒有。」他指，女兒會哭、會笑也會撒嬌，是他的心肝寶貝，雖然無法聽到小女兒喊一聲「爸爸！」，但全家平安，就是最好的父親節禮物。

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責任編輯：王明芳