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【痞子殿下】周嘉洛將麻雀戲當手術戲演　姚瑩瑩吳香倫群姐「穿越」做名妓

娛樂 11:59 2022/08/06

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

由陳耀全（Andy）監製的TVB劇 《痞子殿下》在前晚播出第4集，劇情講壯龍（張頴康飾）被綁架，阿四（周嘉洛飾）、蠻儀（陳瀅飾）等人大鬧「賭坊」大薩三坊拯救他。

當中一場阿四、蠻儀、糕佬（秦啟維飾）及神婆（吳沚默飾）「竹戰」場口，蠻儀先是手風超順瘋狂食糊、後來被阿四出招「狂誅」，蠻儀最後嬲到反枱。

拍「竹戰」戲的4位演員在現實中卻不太懂打麻雀。

演員不懂打牌

監製Andy透露該場「竹戰」戲其實一點也不簡單，皆因4位演員都不太會打麻雀，只有陳瀅比較有概念；連基本的摸牌、疊牌、數番等都不太會，所以足足花了大半晚時間拍攝，導演及3位不懂打麻雀的演員更拍到嗌晒救命。

幸好劇中演菜婆的綠葉演員蘇麗明是麻雀專家，多得她幫忙「砌番」才能順利完成拍攝。

陳瀅受訪時笑謂：「啲麻雀因為用木造同埋好細隻，所以好難好型咁甩牌同疊牌，成日整到啲牌散晒搞到NG。」周嘉洛則笑指拍攝麻雀戲難度等同拍手術戲：「以為手術戲要逐個步驟教啫，估唔到連麻雀戲都要！」

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過氣名妓衝擊眼球

昨晚的第5集，5名「碧璧青樓」的過氣名妓亦相當吸睛，當中有3名更是由處境劇《愛．回家之開心速遞》「穿越」至《痞子》，包括「Helen姐」姚瑩瑩、「譚何容儀」吳香倫及「群姐」許思敏，5人大晒風騷一面及舞技，相當震撼。另劇組還邀請了TVB舞蹈組同事扮演5人年青版，相當有心思。

此外，「奕風鏢局」的廚房亦是臥虎藏龍，由「邪掌小魔女」馬海倫率領「神之手玉女」祝文君、「無形無相神尼」曾慧雲、「冰火七重天王」潘冠霖、「大江絕命手」朱斐斐、「霹靂雷神」張詩欣及「十二追魂爪」曾琬莎組成廚房七姊妹。

齋聽外號就知道她們武功高強，打到陳瀅口腫面腫之餘還要逼佢洗豬雜，相當搞笑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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