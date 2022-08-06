【大型恐龍展】9月份博物館留宿活動即日起報名　設親子組及成人組【附參加詳情】

▲ 參加者於展覽廳內恐龍化石下架設的帳篷留宿。（政府新聞網圖片）

為慶祝香港特別行政區成立二十五周年，香港科學館特別舉辦大型恐龍展覽「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」，並推出「與龍同眠」留宿活動。9月份場次即日起至8月12日（星期五）晚上11時接受網上報名。

首場「與龍同眠」留宿活動已順利舉行，三十組家庭昨晚（5日）透過多個饒富教育意義的節目，包括在恐龍展覽廳內解謎尋寶、欣賞科學示範和在流動天象廳內觀賞星空，藉此認識更多史前生物的知識和恐龍滅絕之謎等。在活動結束前，小朋友在今日（6日）早上更穿上恐龍服飾齊齊做運動。



9月份共設4節「與龍同眠」留宿活動。每節留宿活動由星期五晚上7時半開始，至翌日早上8時半結束。首三節為親子場次，日期分別為9月2至3日、9月16至17日和9月23至24日，歡迎6至12歲小童（須由一位家長陪同）報名，活動及報名詳情：按此

最後一節活動特別為大朋友安排的場次，日期為9月30日至10月1日，歡迎18歲或以上成人以2人為一組的方式報名，詳情詳情：按此。

每節名額為30組參加者，親子場次每組費用為312元，大朋友場次每組費用624元。如報名人數超出名額，將以電腦抽籤方式分配。



除了留宿活動，香港科學館亦將陸續推出多項老少咸宜的推廣及教育活動，包括以恐龍為題的瑜伽活動、古生物學家講座、電影欣賞、創客工作坊、兒童實驗班、通達導賞暨工作坊等，讓不同年齡的市民參加。香港太空館的天象廳亦現正上映立體球幕電影「極地尋龍3D」；香港中央圖書館則會舉辦以恐龍為主題的親子故事工作坊、科學工作坊、百寶書袋和書籍展覽。更多活動資訊請瀏覽網頁。



「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」展覽由即日至11月16日，在九龍尖沙咀東部科學館道二號香港科學館舉行，讓市民免費入場參觀八組最具代表性、來自恐龍盛世的物種，以及稀有的化石真品和高完整度的恐龍骨架。所有參觀的人士都必須透過網上預約系統預約入場，包括博物館通行證持有者及四歲以下小童。

網上預約系統於逢星期一早上10時更新，每次開放預約未來一星期之入場時段（星期四休館日除外），其後每星期更新一次。成功預約人士需於參觀當日預約時間內到場，向在場職員出示確認電郵內的二維碼，即可免費入場參觀「香港賽馬會呈獻系列：八大．尋龍記」展覽和科學館其他常設展覽。市民請預早計劃前往參觀的行程。

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責任編輯：郭詩詩