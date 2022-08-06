【性醫學】性行為頻密反映身體健康　美研究: 每周做愛一次死亡率減半

性生活美滿不單可增進夫妻關係，每星期最少來一次激烈的晚上，原來更可以延年益壽?!美國早前進行了一項性生活研究顯示，每星期做愛超過一次的人士，其整體死亡率竟比全年無性生活的「草食」男女低出一半，歸納出性生活頻率可能是成年人整體死亡率及癌症死亡率的反映指標之一。

有醫生表示，性行為會促進大腦分泌神經傳導物質，減緩壓力、止痛、促進幸福感。既是一種運動，又能使人感到幸福，認為性行為有促進健康的作用，這點毫不讓人意外。

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國際性醫學協會出版的《性醫學雜誌》（The Journal of Sexual Medicine）於2020年刊登的一項美國健康與營養檢查調查數據，分析了15,269名成年人的性生活頻率，並將成人性生活的頻率分為三組別:第一組是「性生活低頻率人士」，他們每年做愛次數0至1次；第二組是「性生活中頻率人士」，這類人士每年做愛次數達2至51次；最後一組是「性生活高頻率人士」，他們每年有超過52次的性生活，相當於每星期做愛超過1次。

結果顯示，只有約36.1%的受訪成年人屬於「高頻率」性生活人士，即每個星期做愛最少一次。

研究又顯示，相比每年做愛少於一次的「低頻率」性生活人士，「中頻率」性生活人士的死亡率降低了三分之一；若與「高頻率」性生活人士相比，「高頻率」人士的死亡率比「低頻率」性生活人士更低出一半。研究團體表示，證明性生活頻率可能是成年人整體死亡率及癌症死亡率的反映指標之一。

《一分鐘健身教室》史考特醫師表示，不能從這項研究直接推論為「性生活可降低死亡率」，認為性生活次數與死亡率之間的關聯性不存在直接或因果關係，只可以說身體健康的人士慾望較高，身體較有能力及較有意願，因此性生活比較頻繁。他重申「性生活只是反映出身體健康狀況，並不是健康的原因」。

史考特又點出，這項研究顯示，已婚或同居者的性生活頻率才與死亡率有關，而單身或分居者卻沒有差異。進一步顯示伴侶之間的良好關係、幸福美滿的婚姻關係，才是頻繁性生活者的健康秘訣，而非「性生活」本身。

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責任編輯：羅嘉欣