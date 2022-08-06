【天氣不穩】天文台： 雷雨區在未來一兩小時影響本港　料南海中部一低壓區下週初成熱帶氣旋

▲ 天文台今日（6日）中午預報，一個雷雨區會在未來一兩小時影響本港。（資料圖片）

本港近日時晴時雨，天文台今日（6日）中午發特別天氣提示，指一個雷雨區會在未來一兩小時影響本港，提醒市民請留意天氣變化。

天文台表示，高空反氣旋會在明日為華南帶來大致晴朗的天氣。預料南海中部的一個低壓區會在下週初發展為熱帶氣旋，並大致移向廣東西部至海南島一帶，但其路徑及強度存在變數。受其外圍雨帶影響，下週中期南海北部及廣東沿岸有狂風驟雨及雷暴，風勢頗大。

在本港天氣方面，天文台預測今日天氣大致多雲，有幾陣驟雨，下午有幾陣狂風雷暴，吹和緩偏東風；展望未來一兩日部分時間有陽光，亦有幾陣驟雨。星期二、星期三風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴。

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責任編輯：郭詩詩