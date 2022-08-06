【星光背後】自認傳統半世人只談過一次戀愛　趙頌茹為愛女死忍多時終提離婚

育有兩女、今年踏入「女人四十」的趙頌茹（阿Yu），當年一出道被喻為「翻版Sammi」備受關注，奈何在3年內出了兩張專輯便跟公司解約收場。阿Yu今日於商台節目《星光背後》接受主持人梁泰來的訪問，剖白了初入行時無事業心、性格矛盾、拒絕應酬、對傳媒黑面、三年解約等問題外，亦詳述了跟前夫周永恒離婚的心路歷程。

即將迎來40歲的阿Yu人生經歷豐富，現時獨力撫養兩女的她仍能保持少女的外貌，保養得宜。為了養家曾在凍肉店打工的她，近年決定復出幕前，樂隊ToNick更為她打造《大致天晴，間中有雨》，是阿Yu事隔18年、兼回顧入行二十年推出的新歌。

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當年阿Yu初入行時，曾推出《大孩子》、《唔該行開》、《奮鬥》等等K場金曲，都是她留低於樂壇的集體回憶。今日下午於雷霆881商業一台播放的《星光背後》，主持人梁泰來邀得阿Yu任嘉賓，剖白了初入行時的經歷，亦詳述了「死忍多時」才跟前夫周永恒離婚的心路歷程。

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合約問題離開幕前

當年20出頭的趙頌茹被指戀愛大過天，只顧跟前夫周永恆拍拖無心戀戰樂壇，阿Yu卻指當年解約主因，是簽她入行的高層Duncan於04年跳槽，導致她有許多擔憂：「我人生從來沒甚麼遠大目標，今天也一樣，只望平安、平淡湊大兩個女。當年Duncan就像我爸爸，幫我隔絕所有應酬。」

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阿Yu續謂：「他走時我很愕然，像變了孤兒仔，會擔心『繼父』鍚不錫我？『繼母』對我又會怎樣？工作亦因此停頓了，因為合約也有許多文件要處理，像父母離婚後撫養權歸誰？再加上自己性格，就會想是否該離開這一行。」

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愛情至上

阿Yu於2005年轉行當潮流記者，並於2010年與周永恆結婚，婚後二人育有兩女，奈何2014年先後爆出男方有婚外情以及對阿Yu家暴，周永恆被封為「世紀賤男」。最終，阿Yu強忍數年，於2015年與前夫分居，及於2017年離婚。

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節目中，阿Yu指她的半生人只談過一次戀愛，也否認了初入行跟陳冠希的緋聞：「他（陳冠希）的確好靚仔！但沒有追求過我，我認識他當時的女朋友嘛。入行前後，我只談過一次戀愛，也不知是否戀愛大過天，只是我對感情專一度、忠誠度太強。」

她重申接受任何訪問，也不會罵前夫半句：「因為經歷太多，感覺發生甚麼事在身上也是緣份，過去就由它過去，一直不開心是自己蝕底。」

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對於有此能耐放下怨恨，阿Yu坦承信仰幫助很大，亦直認當年因為思想傳統及為了兩個女兒死忍不離婚：「女人一定有第六感，身邊有些事不同了會感覺到。但作為媽媽，會認為正常家庭一定要有父母，家醜不出外傳，也想到自己很多年沒工作過之後會怎樣。」

阿Yu對自己提出多番質疑：「又要湊女又無錢會點？我能力搞得定嗎？外間的人怎看我？怎看離婚後的小朋友？是很多問題！但當發覺再堅持下去，對小朋友成長更加不好，就唯有做好自己，做埋爸爸那一份。而最後當我行出來，我發覺所有人對我很好，更是厚愛，很多人都叫我加油及支持我。」

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