【打瞌睡】夜晚睡眠充足白天仍「樁眼瞓」　醫生：或為渴睡症先兆

有無發現自己無時無刻都想睡?出現明明訓飽卻不斷「樁眼瞓」的狀況?台灣有醫生便指這或許是渴睡症先兆，又指該病最嚴重程度的其中一種為「猝睡症」，令病者生活作息大受影響，建議市民身體如嗜睡狀況持續2周以上，便應盡求醫，以及早治療。

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台北醫學大學附設醫院精神科暨睡眠中心主任李信謙在《名醫觀點》中提到，有小孩經常會因為白天「樁眼瞓」，而被老師、家長誤認為「不認真、不努力或偷懶」。但他表示，小朋友或年輕人白天想睡覺，有機會是因為患上「嗜睡症」，香港又稱渴睡症，其中最嚴重且最容易被注意到的是一種遺傳疾病「猝睡症」。他又指當中有3大病徵尤其明顯，包括:白天嗜睡、突然猝倒及特殊睡眠異常。

李信謙指，猝睡症發病年齡通常在青少年或青年期，11至15歲或20至30歲，也正好是需要學習與工作的階， 對患者而言，無法控制的想睡覺對生活也造成非常大影響，且根據過去經驗，台灣有8成的猝睡症患者沒有被診斷出來或及早就醫。

他建議，家中孩子或青少年若出現白天想睡的情況時，建議先自我紀錄2週的睡眠習慣，發現若已有充足睡眠，白天仍出現想睡情況，可找醫生檢查，以得到適確治療。

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精神專科醫生何浩賢早年接受TOPick訪問時便指，渴睡症是非常罕見的精神病症，平均一萬人之中有3人患此病。當中常見病徵為忽然手腳無力及入睡是渴睡症最常見的徵狀，而幻覺及「被鬼壓」則不是所有患者必定會經歷。

至於渴睡症的成因，或與遺傳基因有關，患者腦部缺乏可令人睡醒、名為「Hypocretin」的物質，多在10多歲及30多歲時病發。他自言行醫10多年，只遇過一名患渴睡症的病人。

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責任編輯：羅嘉欣