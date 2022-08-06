【瘧疾個案】劉家獻：如有更多個案或對公院造成壓力　當局會視乎需要調整服務

▲ 本港自7月起共錄得30宗瘧疾輸入個案。（資料圖片）

衞生防護中心日前公布，7月起共錄得30宗瘧疾輸入個案，當中21人由非洲幾內亞抵港，其中一名52歲病人於檢疫期間死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲，其餘29人送往公立醫院，10人已出院，另4人及15人分別情況嚴重和穩定，包括4人在深切治療部。

醫管局總行政經理劉家獻在一個電視節目訪問中指，已經聯同衞生署在機場為來自幾內亞的入境人士做檢查，如果他們要入院亦會做篩查、抽血等，中招便要隔離。

他又說，如將來有更多瘧疾輸入個案，或會對公立醫院造成一定壓力，醫管局會視乎需要調整服務，包括將已康復新冠病人轉到二線隔離病房：

如果真是多了這些病人入院，我們會嘗試將已康復的新型肺炎病人轉去二線隔離病房，可以騰空一線隔離病房予新入院的病人，某程度上分薄了應付新型肺炎疫情的能力。多了病人入院對整個醫療系統會有壓力，我們已有一套計劃要開哪個病房，有實名制、哪個醫護人員去哪裡工作，已經編排好，有需要可即時啟動，不會有延誤情況。

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責任編輯：郭詩詩