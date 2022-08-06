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【李啟言傷勢】舞蹈員阿MO留醫逾周仍危殆　支持者留言：只要信就有奇蹟

社會 13:25 2022/08/06

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

舞蹈員阿MO情況仍然危殆。（IG圖片）

MIRROR演唱會第4場發生嚴重事故，懸掛半空的一部大型螢幕墮下壓傷兩名舞蹈員，西九龍總區重案組連日調查事件；而機電署、政府化驗所等部門今日（6日）再到紅館搜證。

警方今日繼續向相關人士了解情況，在西九龍總區總部外，有多名傳媒守候，相繼有私家車進入警署。詳情即看:【下一頁】

其中舞蹈員李啟言（阿Mo）在7月28日晚受傷入院，7月29日接受第二手術後，情況危殆，至今已留醫逾周，其外地返港父母連日也有到醫院探望愛子，為愛子打氣。

阿MO已留醫逾周，有支持者繼續在其IG留言，指「會等你好返」，又有支持者表示「奇蹟只要信就會有，大家信會待，就一定會得」，亦有人每天留言打氣「你今天好嗎，唔好瞓太耐呀」，內容相當令人感動。

MIRROR成員Anson Lo與阿MO識於微時亦是好朋友，Anson Lo（5日）在社交平台發表感受，是紅館意外後首次發聲 ，詳情即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

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