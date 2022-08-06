【夫妻關係】研究列5大性愛體位安全排行榜　專家：「天蠍座」式易致旋轉肌腱損傷

剛過去的農曆七月七日是傳統的七夕情人節，相信不少情侶都在甜蜜浪漫中渡過吧!不過，「甜蜜」期間也要注意安全，因不當的性愛體位或會用錯力，有機會導致肩關節受損。

有團體安排了一對情侶進行3D模擬動作測試，整合了5種常用的性愛姿勢對肩關節安全的排行榜，其中以俗稱「後入式」的「Basset hound（獵犬式）」最安全；而難度較高、類似伏地挺身動作的「Scorpio（天蠍座）」式最容易造成旋轉肌腱損傷，專家提醒曾患肩關節受傷或肌腱損傷的人士應盡量避用「天蠍座」式。

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台灣動作專家協會日前趁著七夕情人節，在其社交群組分享了一則由Alexandre Ladermann等人撰寫及在2018年發表的文獻。文獻主要探討性行為在動作過程中是否造成旋轉肌腱損傷的危險原因，並分析了五個性行為姿勢對於肩峰下的空間變化。

協會更邀請了一對情侶進行模擬測試，兩人年齡分別為39歲與31歲，身高、體重分別為180厘米與161厘米，以及80公斤與52公斤，撇除過往肩膀疾病及手術史，並具備正常的精神與社會心理狀況。

兩名測試者以MRI進行肩關節3D建模，隨後使用動作分析系統，並要求受試者模擬以下的五種性行為姿勢。每一種動作姿勢需執行三次，並進行動作擷取，再將MRI 3D建模與動作分析的內容進行整合，藉此計算出在不同性行為姿勢下的肩峰下空間，最終將五種性行為姿勢與肩膀肌腱安全性整合成排行榜。

5種性行為姿勢由「安全性由高至低」排序為：

1. Basset hound（獵犬式） 2. Missionary（傳教式） 3. Superman（超人式） 4. Watering Can（噴泉式） 5. Scorpio（天蠍座）

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協會指出，根據過去研究顯示，當肩峰下的空間小於0.6公分，都會被視為肩峰夾擠，容易造成旋轉肌腱損傷。而是次研究發現，每一種性行為姿勢都沒有使肩峰下空間小於0.6公分，即是「基本上五種姿勢對於旋轉肌腱都是安全的」，但是唯獨(Scorpio)「天蠍座」式的數值為0.91，相對比較接近0.6，因此仍有導致肌腱損傷的風險，建議有肩關節受傷病史的人盡量避開使用。

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責任編輯：羅嘉欣