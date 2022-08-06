【最強禮物】感激太太辛苦生3胎 暖男丈夫邀太太見證結紮當七夕禮物

▲ 感激太太生3胎辛酸 ，暖男丈夫邀太太診所見證結紮。

一般人哄「老婆」開心，不外乎是送花、首飾甚至奉上現金，但台灣有一位人夫為感激家中為自己生下3個小寶貝的太太，於是決定別開生面，在早前的七夕情人節「走去結紮」，以此作為情人節禮物。面對丈夫曲膝「獻花兼獻蛋」的舉動，在醫院現場的太太亦不禁眼泛淚光。人夫其後亦於社文平台發文呼籲其他網友人夫們，「情人節不知道要送什麼，送自己去結紮吧」；許多網友亦紛紛對其表示佩服。

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情人節最強禮物

該名人夫早前於「爆廢公社二館」發文表示，適逢七夕情人節，他打算送一份「不一樣」的禮物，於是便決定到公司附近兼評價不錯的泌尿科預約結紮。

至手術當天，他更把太太約去現場，小女兒亦在旁邊見證，笑言「最愛的女人都在我身邊」，然後「獻花，祭蛋，禮成」，之後準備吃大餐。他事後表示，自己雖緊張，但其實打麻醉時並沒有太大感覺，而做完手術的傷口亦超小。

覺得是緊張，打麻醉的時候我的這間診所是用美白針頭，所以打的時候幾乎無感，接下來就麻醉了，大致上沒什麼感覺，傷口超小，我自己都要找超久

對於結紮原因，人夫也在文中特別標示指「已三胎結紮正好」，相信是體諒老婆為自己誕下3胎的辛酸，於是才「捨身取義」。許多網友對此紛紛讚賞「真男人」、「這個禮物超棒的」、形容行為「十分貼心」。不過也有人認為，結紮後爽的也是老公，稱不上是送給老婆的情人節禮物。

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結紮是永久避孕方法

在香港，不少醫院及診所均有提供結紮手術服務。根據家計會的資料，「輸精管結紮手術」是一項男性永久避孕方法，只須局部麻醉便可進行。有意進行手術的男士，需要到節育診所進行「術前諮詢及評估」服務，隨後轉介至男性健康診所接受「術前檢查及輔導服務」。而已婚男士須攜同妻子一同出席術前輔導面談。



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責任編輯：羅嘉欣