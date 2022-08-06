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【食物安全】Häagen-Dazs再多6款雪糕疑須停售及回收　一文看清受影響名單

社會 14:24 2022/08/06

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受影響的雪糕包括比利時朱古力 X 士多啤梨雪糕家庭裝。（Häagen-Dazs圖片）

繼早前兩款由法國進口的Häagen-Dazs雪糕，包括曲奇呍呢嗱及比利時朱古力雪糕或受歐盟禁用的除害劑「環氧乙烷」污染，需要下架及停售外，Häagen-Dazs今日（6日）再公布，多6款曾經進口雪糕部分批次懷疑有問題，需立即停售及回收。

Häagen-Dazs今日在社交平台公布，再多6款雪糕批次疑有問題：

Häagen-Dazs再多6款雪糕疑有問題。（Häagen-Dazs社交平台圖片）

Häagen-Dazs表示，已經追蹤並聯絡商戶，停售受影響批次的雪糕，並安排向購買了有問題產品的顧客退款。而是次事件只涉及其中一間供應商的原料，旗下產品並無使用歐盟禁用的除害劑「環氧乙烷」。

公司又指，有關批次曾進口香港，但公司已致力確保產品品質及負起食品安全把關的責任，受影響產品未有流通於市場並已進行封存。

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責任編輯：郭詩詩

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