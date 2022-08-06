【脫離關係】容海恩登報脫離「爺媳關係」　老爺袁弓夷：都幾juicy

▲ 袁弓夷指媳婦容海恩須考慮議會地位。（梁偉榮攝）

保安局周三（3日）嚴厲譴責袁弓夷、何良懋及梁頌恆等人在海外籌組所謂「香港議會」，涉嫌違反《香港國安法》第22條「顛覆國家政權」罪。其中，袁弓夷為立法會議員容海恩丈夫袁彌昌的父親，亦即是容海恩的家翁。容海恩（5日）在報章刊登脫離爺媳關係的聲明。詳情即看:【下一頁】

有外謀獨家取得袁弓夷回應事件，網上公開有關訪問聲帶，袁弓夷指出自己完全不知道這件，形容「才剛下飛機，多謝保安局幫我們做宣傳」。

▲ 容海恩家翁袁弓夷回應事件。（袁弓夷fb圖片）

對於媳婦容海恩登報脫離關係，他表示在國安法之下，她需要與自己「劃清界線」，指容海恩需要保著自己在建制派的地位，指她在建制派都有地位的，「做到議員，否則其他人也不會推舉她做議員」，又提及容海恩要考慮家庭：

她要保住家庭，要保住兩個細路同佢老公，又要保住地位。

他又指出自己完全不當一回事，「當然這些幾juicy(有話題性），大把人講下，很正常的」。

▲ 袁彌昌與容海恩在2018年結婚，育有兩名女兒。（葉劉淑儀fb圖片）

容海恩早前在個人社交平台曾指，全力支持警方根據《香港國安法》第37條嚴厲依法打擊所有違法活動，以儆效尤。她亦呼籲市民要與任何違反《香港國安法》的人士或組織劃清界線，切勿以身試法。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：伍瑋瑋