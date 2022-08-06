  • 30°C
香港時間 : 2022806日 (週六) 14:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【脫離關係】容海恩登報脫離「爺媳關係」　老爺袁弓夷：都幾juicy

社會 14:39 2022/08/06

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

袁弓夷指媳婦容海恩須考慮議會地位。（梁偉榮攝）

保安局周三（3日）嚴厲譴責袁弓夷、何良懋及梁頌恆等人在海外籌組所謂「香港議會」，涉嫌違反《香港國安法》第22條「顛覆國家政權」罪。其中，袁弓夷為立法會議員容海恩丈夫袁彌昌的父親，亦即是容海恩的家翁。容海恩（5日）在報章刊登脫離爺媳關係的聲明。詳情即看:【下一頁】

有外謀獨家取得袁弓夷回應事件，網上公開有關訪問聲帶，袁弓夷指出自己完全不知道這件，形容「才剛下飛機，多謝保安局幫我們做宣傳」。

容海恩家翁袁弓夷回應事件。（袁弓夷fb圖片）

對於媳婦容海恩登報脫離關係，他表示在國安法之下，她需要與自己「劃清界線」，指容海恩需要保著自己在建制派的地位，指她在建制派都有地位的，「做到議員，否則其他人也不會推舉她做議員」，又提及容海恩要考慮家庭：

她要保住家庭，要保住兩個細路同佢老公，又要保住地位。

他又指出自己完全不當一回事，「當然這些幾juicy(有話題性），大把人講下，很正常的」。

袁彌昌與容海恩在2018年結婚，育有兩名女兒。（葉劉淑儀fb圖片）

容海恩早前在個人社交平台曾指，全力支持警方根據《香港國安法》第37條嚴厲依法打擊所有違法活動，以儆效尤。她亦呼籲市民要與任何違反《香港國安法》的人士或組織劃清界線，切勿以身試法。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：伍瑋瑋

相關文章

【脫離關係】立法會議員容海恩登報　宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」
10:24 2022/08/05
【脫離關係】立法會議員容海恩登報　宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」
容海恩家翁袁弓夷遭保安局點名譴責　袁氏一家政見大不同？
17:02 2022/08/03
容海恩家翁袁弓夷遭保安局點名譴責　袁氏一家政見大不同？

你可能感興趣

【脫離關係】立法會議員容海恩登報　宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」
10:24 2022/08/05
【脫離關係】立法會議員容海恩登報　宣布與袁弓夷脫離「爺媳關係」
容海恩家翁袁弓夷遭保安局點名譴責　袁氏一家政見大不同？
17:02 2022/08/03
容海恩家翁袁弓夷遭保安局點名譴責　袁氏一家政見大不同？
一國兩制 網絡熱話 電子消費券 國安法 袁彌昌 譴責 袁弓夷 梁頌恆 保安局 容海恩

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】阿Mo李啟言仍然危殆　網民重提邵傳勇曾頸椎斷裂後康復
12:11 2022/08/05
【MIRROR演唱會】阿Mo李啟言仍然危殆　網民重提邵傳勇曾頸椎斷裂後康復
【學校防疫】新學年維持師生每天快測安排　小學幼稚園不可安排全日面授課
15:53 2022/08/05
【學校防疫】新學年維持師生每天快測安排　小學幼稚園不可安排全日面授課
【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用
13:44 2022/08/04
【夫妻關係】33°C帶1歲B女行山中暑兼確診　港媽感絕望︰老公話我無用