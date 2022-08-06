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【瘧疾個案】消息：再多逾30名非洲抵港者感染瘧疾　部分人出現徵

社會 15:02 2022/08/06

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本港7月起共錄得30宗瘧疾輸入個案。（資料圖片）

衞生防護中心日前公布，7月起共錄得30宗瘧疾輸入個案，當中21人由非洲幾內亞抵港，其中一名52歲病人於檢疫期間死亡，驗屍報告顯示他帶有瘧原蟲。消息指，再多最少30名由非洲抵港人士驗出瘧疾病毒。

據了解，當局在機場篩查時，發現昨日非洲抵港的一航班中，近百乘客中有逾30人驗出瘧疾，部分人曾於非洲接受治療，並出現徵狀，分別送至不同公立醫院，包括瑪嘉烈醫院、廣華醫院、伊利沙伯醫院、瑪麗醫院等。

醫管局總行政經理劉家獻在一個訪問中提到，如將來有更多瘧疾輸入個案，或會對公立醫院造成一定壓力，醫管局會視乎需要調整服務，包括將已康復新冠病人轉到二線隔離病房。即看：下一頁

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責任編輯：郭詩詩

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