【香港小姐2022】曾割巨型腫瘤胸前疤痕長逾1呎　陳瑞菱參選港姐傳遞正能量

2022年香港小姐競選將於9月4日舉行，近日TVB亦開始進行宣傳活動。今屆不乏學歷高的候選佳麗，其中於倫敦經濟學院管理學碩士一級榮譽畢業的3號佳麗陳瑞菱（Reina）不止學歷高、家境好，近日還被爆出其胸腹前方有一條長達一呎的巨疤，但仍無礙她入圍參選。

現年25歲的Reina擁有健康黝黑的膚色以及fit爆身材，加上她於倫敦經濟學院管理學碩士一級榮譽畢業的高學歷，可謂擁有完美package。

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▲ （instagram圖片）

據知Reina的家境不錯，其母Karen在香港擁有約20間的美容中心，位於尖沙咀佔地逾6000呎的醫美旗艦店早前開張，Reina更擔任品牌的代言人，在官方網頁做模特兒。

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生命鬥士

在其IG見到不少正能量訊息配搭甜美燦爛的笑容，原來Reina去年曾經歷過一場大手術，令她的胸伸延至腹部的位置，有一條長逾一呎的疤痕。

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Reina去年在英國留學期間，發現體內長有一個21厘米長的巨型脂肪腫瘤，為了進行切除手術她返港就醫，幸好腫瘤屬良性，切除後除了留有疤痕並無大礙。

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面對巨疤Reina坦言曾經花費好一段時間才能接受它的存在，但亦因為這次的手術，令她學會勇敢面對和感恩一切。

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現在的Reina無懼展露她的疤痕，在她的IG見到不少Reina穿著泳裝、瑜伽服等的露腰照。在港姐面試時亦因為她的大方和正面態度，得到TVB方面的欣賞，所以決定讓她入圍成為最後20強的一份子。

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