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【最新疫情】今日新增4602宗確診個案　再多4名染疫者離世【不斷更新】

社會 16:25 2022/08/06

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理劉家獻。（資料圖片）

本港第五波疫情持續，確診宗數維持在數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（6日）出席疫情記者會。

本港今日新增4,602宗個案，包括4,233宗本地個案及280宗輸入個案。

【16:53】香港市區沒有瘧蚊

張表示，瘧疾個案非經空氣傳染，瘧疾以按蚊為媒介，根據食環署資料，香港市區沒有瘧蚊。

【16:49】暫無瘧疾個案是離開檢疫酒店後才發現

張表示，本港的瘧疾個案大部分個案來自幾內亞，如發現更多個案來自其他地點，當局會有其他處理方法，亦暫沒有見到有個案是離開檢疫酒店後才發現。

【16:45】沒聽聞打算禁止幾內亞的航班抵港

張竹君表示，瘧疾的病人的名字多數是中文名，但不知道相關的國籍，至於會否禁止幾內亞的航班抵港，她表示沒聽聞有相關的打算。而劉家獻亦表示，昨日已派人到機場作篩查，人員會每日向他們了解身體情況，呼籲從高風險地點返港人士如有病徵應盡快求醫。

【16:41】58名瘧疾病人在公院留醫

張竹君表示，近日發現瘧疾個案大多數來自非洲幾內亞，當局會到檢疫酒店作篩查，在90多人中，找到20多人帶瘧疾病毒，已送公立醫院接受治療，而昨日一班航班中有120人，當中有13人初步對瘧疾檢測呈陽性，已送醫管局接受治療；另有數分人士早前已抵港，近日才感不適，自行到醫院求醫。

劉家獻公布，截至今日中午，有58名瘧疾病人在公院留醫，其中一人情況危殆、兩人嚴重。即看：下一頁

【16:35】再多6間院舍出現個案、2學校個別班別要停課

再多6間院舍出現個案，包括輝濤中西結合安老院、耆康會關泉護理安老院、誠信兒童之家、扶康會啟康之家等。

學校方面，再有2間學校的個別班級要停課，涉中華基督教會基慧小學（馬灣）2E班、佛教榮茵學校一校巴兩人確診，同一校巴的學生所屬班別需停課。

【16:30】多4名染疫者離世

劉家獻表示，再多2人情況情況危殆，多4名染疫者離世，涉及4名男士，年齡介乎72至93歲，其中一人來自院舍，其中一人沒有打針，其餘3針均完成接種疫苗。其中一名72歲男士，已打四針，他在8月5日在家中暈倒，救護員到場後發現他已無心跳，其後送到東區醫院，快測呈陽性，惟搶救無效，在急症室離世。至於其餘3人年紀較大，均有長期病患。

他提醒市民如發現家中長者的胃口變差等應為他們作快測，然後盡快求醫。

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記者：郭詩詩

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