【最新疫情】今日新增4602宗確診個案 再多4名染疫者離世【不斷更新】
本港第五波疫情持續，確診宗數維持在數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（6日）出席疫情記者會。
本港今日新增4,602宗個案，包括4,233宗本地個案及280宗輸入個案。
【16:53】香港市區沒有瘧蚊
張表示，瘧疾個案非經空氣傳染，瘧疾以按蚊為媒介，根據食環署資料，香港市區沒有瘧蚊。
【16:49】暫無瘧疾個案是離開檢疫酒店後才發現
張表示，本港的瘧疾個案大部分個案來自幾內亞，如發現更多個案來自其他地點，當局會有其他處理方法，亦暫沒有見到有個案是離開檢疫酒店後才發現。
【16:45】沒聽聞打算禁止幾內亞的航班抵港
張竹君表示，瘧疾的病人的名字多數是中文名，但不知道相關的國籍，至於會否禁止幾內亞的航班抵港，她表示沒聽聞有相關的打算。而劉家獻亦表示，昨日已派人到機場作篩查，人員會每日向他們了解身體情況，呼籲從高風險地點返港人士如有病徵應盡快求醫。
【16:41】58名瘧疾病人在公院留醫
張竹君表示，近日發現瘧疾個案大多數來自非洲幾內亞，當局會到檢疫酒店作篩查，在90多人中，找到20多人帶瘧疾病毒，已送公立醫院接受治療，而昨日一班航班中有120人，當中有13人初步對瘧疾檢測呈陽性，已送醫管局接受治療；另有數分人士早前已抵港，近日才感不適，自行到醫院求醫。
劉家獻公布，截至今日中午，有58名瘧疾病人在公院留醫，其中一人情況危殆、兩人嚴重。即看：下一頁
【16:35】再多6間院舍出現個案、2學校個別班別要停課
再多6間院舍出現個案，包括輝濤中西結合安老院、耆康會關泉護理安老院、誠信兒童之家、扶康會啟康之家等。
學校方面，再有2間學校的個別班級要停課，涉中華基督教會基慧小學（馬灣）2E班、佛教榮茵學校一校巴兩人確診，同一校巴的學生所屬班別需停課。
【16:30】多4名染疫者離世
劉家獻表示，再多2人情況情況危殆，多4名染疫者離世，涉及4名男士，年齡介乎72至93歲，其中一人來自院舍，其中一人沒有打針，其餘3針均完成接種疫苗。其中一名72歲男士，已打四針，他在8月5日在家中暈倒，救護員到場後發現他已無心跳，其後送到東區醫院，快測呈陽性，惟搶救無效，在急症室離世。至於其餘3人年紀較大，均有長期病患。
他提醒市民如發現家中長者的胃口變差等應為他們作快測，然後盡快求醫。
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記者：郭詩詩