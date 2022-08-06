【瘧疾個案】58名瘧疾患者在公立醫院留醫　一人情況危殆

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（曾耀輝攝）

本港7月起共錄得30宗瘧疾輸入個案，全部由非洲抵港。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今（6日）出席疫情記者會，亦有交代輸入瘧疾個案最新情況。現時仍有58名瘧疾患者在公立醫院留醫，其中一人情況危殆，現時未有計劃禁止幾內亞航班抵港。

張竹君指出，有大部分個案在非洲幾內亞抵港，有些個案是同行人士或者同公司的人士，已取得名單，並已到其檢疫酒店篩查，目前篩查出20多位帶有「瘧原蟲」陽性，已送到公立醫院接受治療。她提及昨日有一班機，大概是120位人士，港口衞生人員為人士抽血檢驗，而發現更多個案。

她相信幾內亞流行瘧疾個案，以及出現爆發，如果需要到有關地區，需要長期服食有關防止瘧疾的藥物，最新一批抵港個案，發現有部分個案不是長期服藥，或者曾經接受治療。

她表示大部分患者是中國人，如果陽性個案在醫院接受治療，有部分個案未有結果時已離港，會通知相關地區，她表示大部分個案完成檢疫後離港，未見到在社區有活動，由於目前瘧疾個案主要來自非洲幾內亞，故此現時集中篩查，相信檢疫酒店內爆疫風險較低。

至於會否暫停幾內亞航班抵港，張竹君指出「暫時未聽過有咁安排」，不過當有幾內亞人士抵港，當局亦會了解其徵狀，以及抽血做化驗。

劉家獻指出有58名患者人士在公立醫院留醫，患者年齡介乎25歲至56歲，包括2名女士。其中一人情況危殆。他表示有部分個案忽視徵狀：

可能有些人覺得少少不舒服、少少發燒，不知道情況嚴重。

他又表示已提高公立醫院防蚊意識，加強噴「蚊霧」等滅蚊措施。

根據衞生防護中心資料，瘧疾是可致命的嚴重疾病，由瘧原蟲屬的寄生蟲引致，包括惡性瘧原蟲、三日瘧原蟲、卵狀瘧原蟲、間日瘧原蟲及諾氏瘧原蟲。這種疾病常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲等熱帶及亞熱帶地區。

受感染患者通常有發燒、發冷、頭痛、肌肉疼痛和無力、咳嗽、嘔吐、腹瀉及肚痛等症狀。併發症包括貧血、痙攣、血液循環系統衰竭、器官衰竭（如腎臟衰竭）及昏迷，如未能及早醫治，可引致死亡。

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記者：伍瑋瑋