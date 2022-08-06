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【二級歷史建築】舊油麻地警署建成100周年　本月首兩周末開放予公眾

社會 15:44 2022/08/06

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警務處「舊油麻地警署100周年」開放日今日舉行開幕儀式。（政府新聞網圖片）

為慶祝香港特別行政區成立25周年暨舊油麻地警署建成一百周年，警務處在本月首兩個周末，即今日（6日）、明日（7日），下周六、日（13、14日）舉辦為期4天的「舊油麻地警署100周年」開放日。不過，開放日門票已於7月上旬透過網上系統供市民登記申請，並派發完畢。

圖示訪客參觀警察不同年代的通訊裝備，了解當中的演變。（政府新聞網圖片）

舊油麻地警署今次首度開放予市民參觀，保安局局長鄧炳強及警務處處長蕭澤頤今日為開放日主持開幕典禮。開放日以「守法‧護城‧百載情」為主題，展覽區域共分為三部分，分別介紹油麻地警署歷史、當區重大事件及歷史發展。參觀人士可透過圖片、展品、人物專訪短片及互動遊戲，探索這個饒富歷史底蘊的警署當年的日常運作以及其在社區所扮演的角色，並細味該區在過去一個世紀的變遷。

（政府新聞網圖片）

昔日的羈留室則設有由油尖旺民政事務處和油尖旺區撲滅罪行委員會贊助的「型警解密」互動遊戲，考驗參加者的觀察及協作能力，透過破解線索，防止和偵破罪案。開放日其他活動還包括戶外立體拍照區、套取指模工作坊及攤位遊戲。
 
舊油麻地警署於1922年遷往廣東道627號現址，是一座新古典主義愛德華式建築物，現被列為二級歷史建築。

開放日門票早前已派發完畢，未能入場的市民可瀏覽有關網址，參觀虛擬開放日，於網上探索舊油麻地警署的歷史。

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責任編輯：郭詩詩

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