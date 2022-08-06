【白色強人II】薛崇基向陳豪懺悔片賺人熱淚 綠葉王入行41年從不介意角色大小

TVB劇集《白色強人II》近日正在熱播，其中一個感人位講述李文信Vincent（陳豪 飾）在明成北醫院，重遇失聯卅年的父親李彪（薛崇基 飾）。Vincent眼見父親身患重病需入院做手術，即使兩人沒有相認，但仍忍不住慰問父親近況並送上他最喜歡的米酒，這種低調而不失孝心的視帝級演技，再次贏得觀眾們力讚。但是原來劇中飾演陳豪父親的薛崇基是在演藝圈打滾41年的「綠葉王」，相信資深觀眾都曾在經典武俠電視劇欣賞過他的演技。

「綠葉王」薛崇基早前接受「香港演藝人協會」訪問時，毫不吝嗇分享多年演藝生涯的座右銘：「你係一個演員，角色冇分大小，你一定要做好佢，就算係群戲都好，你都要做群戲入邊最出色嗰個！」

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《白色強人II》最近一個感人位，講述李彪卅年前拋妻棄子遠赴馬來西亞搵食，隨後他輾轉回港並流落街頭，生活潦倒到要在街頭食「二手飯」，又在超市偷酒，最後被揭發逃走時遭汽車撞倒入院。兒子Vincent前往病房探望失聯多年的爸爸，雖然兩人並沒有相認，但李彪卻向兒子Vincent「懺悔」一幕，獲得觀眾們一致好評。

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劇中飾演陳豪父親的薛崇基(藝名，本名薛純基)今年74歲，至今已入行41年。他是演藝人協會資深會員，亦是香港八和會館資深成員。他曾效力過亞視、TVB，當中以《開心華之里》中「芥蘭強」一角，最廣為觀眾認識。薛崇基過往亦經常在武俠電視劇集游走，包括1994年《射鵰英雄傳》、1995年《神鵰俠侶》、1996年《笑傲江湖》、1997年《天龍八部》等。

直至2000年，因愛好拍攝而機不離手、被人稱為「基哥」的薛崇基離開電視台，轉戰內地、新加坡等地拍攝粵劇，不時會為香港製作粵劇錄像。偶然戲癮上身的他更會以特約演員身分回到TVB，客串演出《愛回家之開心速遞》、《伙記辦大事》等。

薛崇基早前接受「香港演藝人協會」訪問時，指7、8歲時已在內地開始投身粵劇，初期演員仕途未見起色，他自嘲曾一度「養木蝨都養唔掂」，隨後輾轉從事電工、電視演員、武師等。他又以「滄桑歲月、已留痕跡」8個字，寄語10年後的自己要加倍努力，希望可在演藝界有第二春。

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