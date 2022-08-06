【月經問題】「台灣第一女優」揭辛酸史　為拍片裝避孕器8年不來月經

▲ 吳夢夢大方分享自己的辛酸史。

行行出狀元，但每個行業都有不為人知的辛酸。有「台灣第一女優」稱號的吳夢夢，最近跨界當Youtuber分享業界內幕，她日前與搭檔主持朵朵在頻道《思春社》，以「月經來能打炮嗎？」為主題，講述女優的辛酸史，她更自爆自己在體內裝避孕器，自己已經8年沒有月經。

吳夢夢出名身材一流，她曾公開透露接受過醫美抽脂隆胸療程，從34B增長到34F，因接受過BBC專訪被稱為「台灣第一女優」。吳夢夢與搭檔朵朵交流拍片的辛酸史，並大方談女優在月經時期如何繼續拍攝工作。

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吳夢夢表示，正常情況下，女優在月經期是不允許拍攝，只是有些女優會隱瞞自己的經期，直至劇組正式開拍才坦白，為了不阻礙拍攝的進度，劇組通常才會容忍，不過如何經常發生類似情況，相關女優會被列入黑名單。

她們續稱，若為了不阻礙拍攝進度，如果月經初期血量不算多，劇組會準備私密處清潔液、灌洗液、衛生棉條等物品，她們會將衛生棉條減半，再把線給剪掉塞進體內，「把衛生棉條剪一半、線剪掉，塞進去」。

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她們強調，二人均表示，不贊成女優在月經期繼續拍攝，因為會導致不良影響，最嚴重還會導致不孕，而男優也沒有義務要忍受女優的生理期，他們也可以拒絕拍攝。

吳夢夢更在影片中自爆為了不讓内膜增厚，她選擇在體內裝避孕器，由於自己的月經量本來就少，安裝避孕器後更直接沒有月經到訪，「我已經8年沒有月經了」。

不過，她也指自己會固定覆診，監視避孕器在身體的狀況及身體狀況，自己也透過「吃避孕藥」令經期更固定，藉此得知何時該工作、或該讓身體休息。

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吳夢夢近年除了拍攝成人影片外，也跨界開設Youtube節目大方分享兩性關係。她早前更邀請男、女優演員經紀人Tiny，分享面試男優時注意的事項，很多人以為男優必須要性能力好，而且懂得各種花式，Tiny則指最主要還是取決於個人的演技及態度，她表示如果一個面試者態度、人品、外貌都好，但下面沒那麼大也沒關係，最主要還是取決於這個人的演技和態度，往往從報名表中「入行的原因」就可以刪除97%以上不適合的人選。

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責任編輯：羅嘉欣