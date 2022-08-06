【瘧疾襲港】本港有多宗瘧疾輸入個案2死 衞生署：瘧疾是可致命的嚴重疾病

衞生防護中心周四（4日）表示，過去一個月共錄得30宗外地傳入的新增瘧疾確診個案，涉及30名男病人，年齡介乎25至57歲。個案全部涉及由非洲抵港的男士，並且已經造成至少兩死。事實上，瘧疾輸入個案數字已超過本港過去3年的總和，而全球更至少有2.41億宗瘧疾病例，當中大部份均來自非洲地區。為了釋除公眾恐慌，本文將拆解瘧疾的五大常見問題，讓市民有所防範。

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1.何謂虐疾?

瘧疾是一種可致命的嚴重疾病，由瘧原蟲屬的寄生蟲引致，包括惡性瘧原蟲、三日瘧原蟲、卵狀瘧原蟲、間日瘧原蟲及諾氏瘧原蟲。這種疾病常見於氣候溫暖的地區，如非洲、東南亞及南美洲等熱帶及亞熱帶地區。其中惡性瘧原蟲和更是最致命的，患者可在感染後24小時內死亡。

根據世界衛生組織最新一份《世界瘧疾報告》，2020年有2.41億宗瘧疾個案，估計當中約62.7萬人死亡，其中93%死亡個案來自非洲。

2.瘧疾如何傳播?

瘧疾是由受感染的雌性瘧蚊傳播的疾病。雌性瘧蚊叮咬了瘧疾患者後，蚊子會受到感染，並在叮咬另一人時把瘧疾傳播開去。瘧疾並不會在人與人之間傳播，但卻可透過輸入受污染的血液或血液製成品、器官移植或共用刺針或針筒傳播。瘧疾亦可於懷孕或生產時由母親傳染胎兒或初生嬰兒。

3.瘧疾潛伏期及症狀是甚麼？

病者潛伏期因應不同的致病瘧原蟲種類而有所不同，通常在被受感染的瘧蚊叮咬7至30天後，病徵就會出現，但潛伏期可達數月或更長。

其常見的症狀:發燒發冷、頭痛、肌肉疼痛和無力、咳嗽嘔吐、腹瀉及肚痛等

併發症:貧血痙攣．血液循環系統衰竭．器官衰竭（如腎臟衰竭）．昏迷，如未能及早醫治可致死

4.如何醫治瘧疾?

現時的藥物可有效治療瘧疾，但及早確診和治療對徹底治癒瘧疾尤為重要。醫生會處方抗瘧疾藥物和其他支援性治療，患者須根據醫生的吩咐完成整個抗瘧疾藥物的療程，以確保將體內的瘧原蟲徹底根除。

5.如何預防瘧疾?

-採取措施預防被蚊子叮咬。



-現時香港沒有已註冊的預防瘧疾疫苗。



-婦女如在懷孕期間感染瘧疾，可能對孕婦和胎兒構成不良影響。故此，如非必要，孕婦應盡量避免前往瘧疾流行的地區。

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責任編輯：羅嘉欣